Чоловік кинув пити й не впізнав себе: що з ним сталося за пів року (відео)

Алкоголь / © pexels.com

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Усе більше людей відмовляються від алкоголю заради здоров’я. Для 34-річного батька двох дітей Тайлера Б’юкенена шість місяців тверезості змінили все: у нього покращився сон, з’явилося більше енергії та сформувався рельєфний прес, а відео про це стало популярним у Мережі.

Про історію трансформації чоловіка повідомляє видання LADbible.

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Тайлер Б’юкенен розповів, що його шлях до тверезості задумувався як тимчасовий челендж. Проте результати змусили його повністю переглянути свій спосіб життя.

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«Я хотів бути найкращою версією себе для себе, своєї дружини та дітей. Спочатку це почалося як річний виклик самому собі, але минув рік, і я більше ніколи не планую пити», — зазначив він.

Своїми досягненнями чоловік поділився у TikTok, де опублікував відео, на якому демонструє шість кубиків преса та спортивну статуру, здобуті за пів року без спиртного. Цей допис швидко зібрав понад пів мільйона переглядів. Хоча сама лише відмова від алкоголю не формує м’язи автоматично, вона стала ключовим фактором, який забезпечив йому енергію і мотивацію до тренувань.

Першими змінами, які Тайлер відчув уже за кілька тижнів, стали покращення сну та бажання вести активний спосіб життя.

«Очевидно, що відмова від усіх цих порожніх калорій з алкоголю мала велике значення, але не менш разючим було негайне збільшення мотивації бути активним, тренуватися та робити здоровіший вибір у харчуванні. Я більше не влаштовую пізні нічні переїдання та перекуси, спричинені алкоголем, і щойно почав бачити фізичні зміни, я став ще мотивованішим робити здоровіший вибір у харчуванні», — пояснив він.

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Тайлер Б’юкенен / © соцмережі

Попри те, що сім’я була вражена швидкими змінами в зовнішності Тайлера, для самого 34-річного чоловіка найбільшою несподіванкою стала відсутність потягу до випивки під час зустрічей із друзями.

«Найбільшим сюрпризом за останні шість місяців було те, як мало мені не вистачає алкоголю. Я думав, що найбільшим викликом буде відчуття, що я пропускаю світські заходи, де зазвичай п’ю, але це зовсім не так», — зазначив він.

Б’юкенен додав, що сучасний асортимент напоїв дозволяє комфортно почуватися у будь-якій компанії без шкоди для здоров’я.

«На кожному заході, який я відвідував, є безалкогольні напої, і я жодного разу не відчував, що пропустив соціальний досвід відтоді, як кинув пити. Якщо вже на те пішло, то наступного ранку я завжди радий, що не пив, бо прокидаюся з чудовим самопочуттям», — резюмував Тайлер.

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Нагадаємо, австралійський комік Еш Вікс зізнався, що свого часу випивав до 12–15 пляшок пива на день, причому робив це на самоті вдома. Тепер він уже понад 230 днів не вживає алкоголь та відверто розповідає про те, як залежність впливала на його життя і родину.

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