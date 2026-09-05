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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
2 хв

Яке біле вино обрати до вечері: 4 безпрограшні поєднання зі стравами

Не кожне біле вино однаково добре пасує до суші, курки чи морепродуктів. Експертка пояснила, які чотири варіанти варто обрати до популярних страв.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Яке біле вино обрати до вечері

Яке біле вино обрати до вечері

Правильно підібране біле вино може доповнити смак страви, і для цього необов’язково витрачати великі гроші. Винна експертка назвала чотири доступні варіанти, які можна подавати до риби, морепродуктів, суші, салатів та курятини.

Про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

За словами експертки, під час вибору універсального білого вина насамперед варто звертати увагу на кислотність. Вина з виразною кислотністю здатні збалансувати насичені страви, але водночас не перебивають легших і свіжіших смаків.

Blueprint Dry German Riesling Nahe 2025

Класичний сухий німецький рислінг міцністю 11% має ноти лайма й білого цвіту, а також характерний мінеральний відтінок. Таке вино експертка радить поєднувати із суші, севіче та салатами азійської кухні.

Codorníu Albariño 2025

Іспанське біле вино міцністю 12% вирізняється нотами кісточкових фруктів і соковитого лимона та має солонуватий післясмак. Воно добре пасуватиме до риби, приготованої на грилі, або паельї з морепродуктами.

Taste the Difference Riverland Barossa Chardonnay 2025

Це шардоне міцністю 12,5% не витримують у дубових бочках. У його смаку поєднуються стиглий персик і цитрусова свіжість. Експертка рекомендує подавати його до смаженої курки, фаршированої часником і травами.

Remy Pannier Muscadet Sèvre Et Maine 2025

Легкий і свіжий мюскаде міцністю 12% експертка назвала своїм улюбленим вибором до холодних молюсків і морепродуктів. Зокрема, його можна подавати до устриць, крабів та креветок. Смак вина має виразний морський характер.

Нагадаємо, раніше си повідомляли, яка олія є найкориснішою для щоденного раціону. Йдеться не про оливкову, гарбузову чи лляну олію, а про доступний продукт, багатий на ненасичені жири, який може бути частиною збалансованого харчування.

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