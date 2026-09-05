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Яке біле вино обрати до вечері: 4 безпрограшні поєднання зі стравами
Не кожне біле вино однаково добре пасує до суші, курки чи морепродуктів. Експертка пояснила, які чотири варіанти варто обрати до популярних страв.
Правильно підібране біле вино може доповнити смак страви, і для цього необов’язково витрачати великі гроші. Винна експертка назвала чотири доступні варіанти, які можна подавати до риби, морепродуктів, суші, салатів та курятини.
Про це йдеться у матеріалі Daily Mail.
За словами експертки, під час вибору універсального білого вина насамперед варто звертати увагу на кислотність. Вина з виразною кислотністю здатні збалансувати насичені страви, але водночас не перебивають легших і свіжіших смаків.
Blueprint Dry German Riesling Nahe 2025
Класичний сухий німецький рислінг міцністю 11% має ноти лайма й білого цвіту, а також характерний мінеральний відтінок. Таке вино експертка радить поєднувати із суші, севіче та салатами азійської кухні.
Codorníu Albariño 2025
Іспанське біле вино міцністю 12% вирізняється нотами кісточкових фруктів і соковитого лимона та має солонуватий післясмак. Воно добре пасуватиме до риби, приготованої на грилі, або паельї з морепродуктами.
Taste the Difference Riverland Barossa Chardonnay 2025
Це шардоне міцністю 12,5% не витримують у дубових бочках. У його смаку поєднуються стиглий персик і цитрусова свіжість. Експертка рекомендує подавати його до смаженої курки, фаршированої часником і травами.
Remy Pannier Muscadet Sèvre Et Maine 2025
Легкий і свіжий мюскаде міцністю 12% експертка назвала своїм улюбленим вибором до холодних молюсків і морепродуктів. Зокрема, його можна подавати до устриць, крабів та креветок. Смак вина має виразний морський характер.
Нагадаємо, раніше си повідомляли, яка олія є найкориснішою для щоденного раціону. Йдеться не про оливкову, гарбузову чи лляну олію, а про доступний продукт, багатий на ненасичені жири, який може бути частиною збалансованого харчування.