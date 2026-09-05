ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1130
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по підприємству одного з міст: четверо людей загинули, є поранені

Військові попереджали про загрозу швидкісних цілей для Кам’янського.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Рятувальники.

Рятувальники. / © Associated Press

Вночі 5 вересня Росія вдарила по промисловому підприємству в Кам’янському Дніпропетровської області. Щонайменше четверо людей загинули.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вночі він заявив, що росіяни атакували одне з промислових підприємств у Кам’янському. За його словами, на ранок стало відомо, що чотири людини загинули, ще п’ятеро — поранені.

«Троє постраждалих у лікарні. Серед них — 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації», — наголосив чиновник.

Як повідомлялося, вночі місцева влада повідомила, що Росія вдарила по промисловому підприємству у Кам’янському. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі у напрямку населеного пункту.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie