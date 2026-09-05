- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1130
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ вдарила по підприємству одного з міст: четверо людей загинули, є поранені
Військові попереджали про загрозу швидкісних цілей для Кам’янського.
Вночі 5 вересня Росія вдарила по промисловому підприємству в Кам’янському Дніпропетровської області. Щонайменше четверо людей загинули.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вночі він заявив, що росіяни атакували одне з промислових підприємств у Кам’янському. За його словами, на ранок стало відомо, що чотири людини загинули, ще п’ятеро — поранені.
«Троє постраждалих у лікарні. Серед них — 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації», — наголосив чиновник.
Як повідомлялося, вночі місцева влада повідомила, що Росія вдарила по промисловому підприємству у Кам’янському. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі у напрямку населеного пункту.