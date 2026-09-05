РФ вдарила по підприємству одного з міст: четверо людей загинули, є поранені

Рятувальники. / © Associated Press

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Вночі 5 вересня Росія вдарила по промисловому підприємству в Кам’янському Дніпропетровської області. Щонайменше четверо людей загинули.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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Вночі він заявив, що росіяни атакували одне з промислових підприємств у Кам’янському. За його словами, на ранок стало відомо, що чотири людини загинули, ще п’ятеро — поранені.

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«Троє постраждалих у лікарні. Серед них — 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації», — наголосив чиновник.

Як повідомлялося, вночі місцева влада повідомила, що Росія вдарила по промисловому підприємству у Кам’янському. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі у напрямку населеного пункту.

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