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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не рекомендується носити помаранчевий колір

Помаранчевий — дуже гарний, але — з точки зору емоційного наповнення — досить складний колір.

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Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп / © Credits

З одного боку, він нагадує нам про сонце, літо та тепло, що не може не тішити, а з іншого — вважається символом попередження про небезпеку: недарма саме з тканини такого кольору шиють форму для дорожніх робітників — це має уберегти їх від наїзду транспорту.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не бажано носити помаранчевий колір.

Діва

Дівам категорично не рекомендується носити речі помаранчевого кольору, оскільки він — завдяки своїй яскравості, енергійності та спонтанності — «вибиває» їх із розміреного та впорядкованого існування, яке вони вважають єдино можливим — аврали та цейтноти порушують їхній звичний — практичний і раціональний — спосіб життя, що виводить їх із себе.

Водолій

Водоліям як представникам найкреативнішого, але водночас безладного знака зодіаку, помаранчевий колір категорично протипоказаний. Він багаторазово посилює властиву їм внутрішню розбалансованість, що унеможливлює зосередженість на виконуваних завданнях і, як наслідок, не допомагає, а заважає їхній діяльності.

Терези

Терези, сила яких полягає в рівновазі, під впливом активного й енергійного помаранчевого кольору незмінно втрачають її — їхня енергетика схиляється то в один, то в інший бік. Будучи змушеними постійно балансувати, представники цього знака почуваються незатишно, що негативно позначається як на їхніх стосунках з оточенням, так і на житті загалом.

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