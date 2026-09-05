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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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520
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1 хв

Три знаки зодіаку, яким цими днями важливо звернути увагу на знаки долі

25-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час, коли, з одного боку, слід прислухатися до свого внутрішнього стану, а з іншого — звертати увагу на знаки, які він почне надсилати.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Ці дні, 5 і 6 вересня, доля надсилатиме знаки представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо звертати увагу на її попередження.

Близнята

Близнята вірять у будь-які знаки долі залежно від настрою: сьогодні вони не звертають на них уваги, а завтра — вважають їх вказівкою до дії. Цими днями їм варто звернути увагу на історію, яку розповість малознайома людина — там міститиметься відповідь на важливе запитання.

Діва

Діви отримають важливий знак від найпростіших і найзвичайніших речей. Так, підібравши книжку, що впала з полиці, їм слід звернути увагу на рядок, який кинеться в очі, — найімовірніше, саме в ньому міститиметься необхідна підказка — залишиться лише дослухатися до цієї поради.

Скорпіон

Скорпіони отримають підказку від долі у вигляді слушної поради. Взагалі-то представники цього знака рідко дослухаються до чужих слів, але цього разу співрозмовник буде настільки авторитетною людиною, що вони мимоволі замисляться над справедливістю її слів.

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