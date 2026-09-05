Три знаки зодіаку, яким цими днями важливо звернути увагу на знаки долі

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Ці дні, 5 і 6 вересня, доля надсилатиме знаки представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо звертати увагу на її попередження.

Близнята

Близнята вірять у будь-які знаки долі залежно від настрою: сьогодні вони не звертають на них уваги, а завтра — вважають їх вказівкою до дії. Цими днями їм варто звернути увагу на історію, яку розповість малознайома людина — там міститиметься відповідь на важливе запитання.

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Діва

Діви отримають важливий знак від найпростіших і найзвичайніших речей. Так, підібравши книжку, що впала з полиці, їм слід звернути увагу на рядок, який кинеться в очі, — найімовірніше, саме в ньому міститиметься необхідна підказка — залишиться лише дослухатися до цієї поради.

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Скорпіон

Скорпіони отримають підказку від долі у вигляді слушної поради. Взагалі-то представники цього знака рідко дослухаються до чужих слів, але цього разу співрозмовник буде настільки авторитетною людиною, що вони мимоволі замисляться над справедливістю її слів.

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