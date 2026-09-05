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- Шоу-бізнес
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У сукні з прозорим декольте і кристалами: дівчина Леонардо Ді Капріо в елегантному аутфіті з’явилася у Венеції
28-річна італійська модель та кохана Леонардо Ді Капріо одягла на світські заходи вишукане вбрання від Armani Privé.
Вітторія Черетті стала гостею 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Спочатку модель відвідала показ фільму Wild Horse Nine у Sala Grande, а потім у тому самому образі позувала на ексклюзивному фотоколі перед вечерею Armani Beauty у Королівських садах Giardini Reali.
Для виходу Вітторія обрала створену спеціально для неї елегантну чорну сукню максі Armani Privé. Вбрання з шовкового оксамиту мало обтислий силует-колону, який чудово підкреслив її струнку фігуру.
Головним акцентом луку стала верхня частина сукні, яка була прозорою сітчастою та усипаною дрібними чорними кристалами.
Лук красуня доповнила чорними лакованими босоніжками з ремінцями і на високих шпильках.
Вітторія зробила укладання з боковим проділом, макіяж з нюдовою помадою і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-підвісками з великими каменями, браслетом і каблучкою.
Нагадаємо, Вітторія Черетті потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку у сукні-комбінацію з мереживом від Marc Jacobs.