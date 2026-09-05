У сукні з прозорим декольте і кристалами: дівчина Леонардо Ді Капріо в елегантному аутфіті з’явилася у Венеції

Вітторія Черетті / © Associated Press

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Вітторія Черетті стала гостею 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Спочатку модель відвідала показ фільму Wild Horse Nine у Sala Grande, а потім у тому самому образі позувала на ексклюзивному фотоколі перед вечерею Armani Beauty у Королівських садах Giardini Reali.

Вітторія Черетті / © Associated Press

Для виходу Вітторія обрала створену спеціально для неї елегантну чорну сукню максі Armani Privé. Вбрання з шовкового оксамиту мало обтислий силует-колону, який чудово підкреслив її струнку фігуру.

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Вітторія Черетті / © Associated Press

Головним акцентом луку стала верхня частина сукні, яка була прозорою сітчастою та усипаною дрібними чорними кристалами.

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Вітторія Черетті / © Associated Press

Лук красуня доповнила чорними лакованими босоніжками з ремінцями і на високих шпильках.

Вітторія зробила укладання з боковим проділом, макіяж з нюдовою помадою і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-підвісками з великими каменями, браслетом і каблучкою.

Вітторія Черетті / © Associated Press

Нагадаємо, Вітторія Черетті потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку у сукні-комбінацію з мереживом від Marc Jacobs.

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