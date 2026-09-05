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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
498
Час на прочитання
2 хв

Закрутки з крупами на зиму: три рецепти, які здивують смаком

Закрутки з різними крупами і сезонними овочами — не лише смачно, а й зручно для тих днів, коли немає часу довго стояти біля плити.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Крупи.

Крупи. / © Pixabay

Овочеві закрутки з крупами — чудовий спосіб зробити запаси на зиму та заощадити час на приготуванні вечері. Рис, перловка чи гречка в поєднанні з помідорами, перцем, морквою та цибулею перетворюються на ситну готову страву, яку достатньо відкрити й розігріти.

ТСН.ua підготував три прості закрутки з крупами на зиму.

Овочевий салат з рисом

Інгредієнти:

  • 1 кг помідорів

  • 500 г солодкого перцю

  • 500 г моркви

  • 500 г цибулі

  • 250 г рису

  • 150 мл олії

  • 100 г цукру

  • 1,5 ст. л. солі

  • 2 ст. л. оцту 9%

Приготування:

  1. Помідори подрібніть блендером або пропустіть через м’ясорубку. Перець наріжте соломкою, цибулю — півкільцями, а моркву натріть на терці.

  2. У великій каструлі змішайте усі овочі, додайте олію, цукор і сіль. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Тушкуйте на невеликому вогні 20 хв.

  3. Рис промийте і додайте до овочів. Варіть ще 20–25 хв - поки рис не стане готовим. Наприкінці додайте оцет. Варіть ще 5-10 хв.

  4. Гарячий салат розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Перлова каша з овочами

Інгредієнти:

  • 500 г перлової крупи

  • 1 кг помідорів

  • 500 г моркви

  • 500 г солодкого перцю

  • 500 г цибулі

  • 150 мл олії

  • 100 г цукру

  • 2 ст. л. солі

  • 2 ст. л. оцту 9%

  • 200 мл води

Приготування:

  1. Перловку добре промийте та замочіть у холодній воді на кілька години, а потім злийте воду.

  2. Помідори перебийте у блендері, моркву натріть на терці, перець і цибулю наріжте. Перекладіть овочі до каструлі, додайте воду, олію, сіль і цукор.

  3. Доведіть овочі до кипіння. Після цього додайте перловку та тушкуйте на невеликому вогні 40–50 хв, помішуючи. Якщо маса стає надто густою, можна додати трохи гарячої води.

  4. Наприкінці влийте оцет і проваріть ще 5 хв.

  5. Розкладіть в стерилізовані банки та закрийте.

Гречка з овочами на зиму

Інгредієнти:

  • 500 г гречки

  • 1 кг помідорів

  • 500 г солодкого перцю

  • 500 г моркви

  • 300 г цибулі

  • 150 мл рослинної олії

  • 100 г цукру

  • 1,5 ст. л. солі;

  • 2 ст. л. оцту 9%

  • 100 мл води

Приготування:

  1. Гречку відваріть у підсоленій воді до напівготовності. Помідори подрібніть блендером, моркву натріть на терці, цибулю наріжте кубиками, а перець — соломкою.

  2. У каструлі змішайте усі овочі, додайте олію, цукор, сіль і воду. Тушкуйте 20–25 хв.

  3. Потім додайте гречку. Усе добре перемішайте та готуйте ще 15–20 хв. Наприкінці влийте оцет і проваріть 5 хв.

  4. Розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами закруток на зиму з баклажанів, які ви робитимете щороку.

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