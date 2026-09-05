Закрутки з крупами на зиму: три рецепти, які здивують смаком

Крупи. / © Pixabay

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Овочеві закрутки з крупами — чудовий спосіб зробити запаси на зиму та заощадити час на приготуванні вечері. Рис, перловка чи гречка в поєднанні з помідорами, перцем, морквою та цибулею перетворюються на ситну готову страву, яку достатньо відкрити й розігріти.

ТСН.ua підготував три прості закрутки з крупами на зиму.

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Овочевий салат з рисом

Інгредієнти:

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1 кг помідорів

500 г солодкого перцю

500 г моркви

500 г цибулі

250 г рису

150 мл олії

100 г цукру

1,5 ст. л. солі

2 ст. л. оцту 9%

Приготування:

Помідори подрібніть блендером або пропустіть через м’ясорубку. Перець наріжте соломкою, цибулю — півкільцями, а моркву натріть на терці. У великій каструлі змішайте усі овочі, додайте олію, цукор і сіль. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Тушкуйте на невеликому вогні 20 хв. Рис промийте і додайте до овочів. Варіть ще 20–25 хв - поки рис не стане готовим. Наприкінці додайте оцет. Варіть ще 5-10 хв. Гарячий салат розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Перлова каша з овочами

Інгредієнти:

500 г перлової крупи

1 кг помідорів

500 г моркви

500 г солодкого перцю

500 г цибулі

150 мл олії

100 г цукру

2 ст. л. солі

2 ст. л. оцту 9%

200 мл води

Приготування:

Перловку добре промийте та замочіть у холодній воді на кілька години, а потім злийте воду. Помідори перебийте у блендері, моркву натріть на терці, перець і цибулю наріжте. Перекладіть овочі до каструлі, додайте воду, олію, сіль і цукор. Доведіть овочі до кипіння. Після цього додайте перловку та тушкуйте на невеликому вогні 40–50 хв, помішуючи. Якщо маса стає надто густою, можна додати трохи гарячої води. Наприкінці влийте оцет і проваріть ще 5 хв. Розкладіть в стерилізовані банки та закрийте.

Гречка з овочами на зиму

Інгредієнти:

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500 г гречки

1 кг помідорів

500 г солодкого перцю

500 г моркви

300 г цибулі

150 мл рослинної олії

100 г цукру

1,5 ст. л. солі;

2 ст. л. оцту 9%

100 мл води

Приготування:

Гречку відваріть у підсоленій воді до напівготовності. Помідори подрібніть блендером, моркву натріть на терці, цибулю наріжте кубиками, а перець — соломкою. У каструлі змішайте усі овочі, додайте олію, цукор, сіль і воду. Тушкуйте 20–25 хв. Потім додайте гречку. Усе добре перемішайте та готуйте ще 15–20 хв. Наприкінці влийте оцет і проваріть 5 хв. Розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами закруток на зиму з баклажанів, які ви робитимете щороку.

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