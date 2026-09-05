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- Різне
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Закрутки з крупами на зиму: три рецепти, які здивують смаком
Закрутки з різними крупами і сезонними овочами — не лише смачно, а й зручно для тих днів, коли немає часу довго стояти біля плити.
Овочеві закрутки з крупами — чудовий спосіб зробити запаси на зиму та заощадити час на приготуванні вечері. Рис, перловка чи гречка в поєднанні з помідорами, перцем, морквою та цибулею перетворюються на ситну готову страву, яку достатньо відкрити й розігріти.
ТСН.ua підготував три прості закрутки з крупами на зиму.
Овочевий салат з рисом
Інгредієнти:
1 кг помідорів
500 г солодкого перцю
500 г моркви
500 г цибулі
250 г рису
150 мл олії
100 г цукру
1,5 ст. л. солі
2 ст. л. оцту 9%
Приготування:
Помідори подрібніть блендером або пропустіть через м’ясорубку. Перець наріжте соломкою, цибулю — півкільцями, а моркву натріть на терці.
У великій каструлі змішайте усі овочі, додайте олію, цукор і сіль. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Тушкуйте на невеликому вогні 20 хв.
Рис промийте і додайте до овочів. Варіть ще 20–25 хв - поки рис не стане готовим. Наприкінці додайте оцет. Варіть ще 5-10 хв.
Гарячий салат розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.
Перлова каша з овочами
Інгредієнти:
500 г перлової крупи
1 кг помідорів
500 г моркви
500 г солодкого перцю
500 г цибулі
150 мл олії
100 г цукру
2 ст. л. солі
2 ст. л. оцту 9%
200 мл води
Приготування:
Перловку добре промийте та замочіть у холодній воді на кілька години, а потім злийте воду.
Помідори перебийте у блендері, моркву натріть на терці, перець і цибулю наріжте. Перекладіть овочі до каструлі, додайте воду, олію, сіль і цукор.
Доведіть овочі до кипіння. Після цього додайте перловку та тушкуйте на невеликому вогні 40–50 хв, помішуючи. Якщо маса стає надто густою, можна додати трохи гарячої води.
Наприкінці влийте оцет і проваріть ще 5 хв.
Розкладіть в стерилізовані банки та закрийте.
Гречка з овочами на зиму
Інгредієнти:
500 г гречки
1 кг помідорів
500 г солодкого перцю
500 г моркви
300 г цибулі
150 мл рослинної олії
100 г цукру
1,5 ст. л. солі;
2 ст. л. оцту 9%
100 мл води
Приготування:
Гречку відваріть у підсоленій воді до напівготовності. Помідори подрібніть блендером, моркву натріть на терці, цибулю наріжте кубиками, а перець — соломкою.
У каструлі змішайте усі овочі, додайте олію, цукор, сіль і воду. Тушкуйте 20–25 хв.
Потім додайте гречку. Усе добре перемішайте та готуйте ще 15–20 хв. Наприкінці влийте оцет і проваріть 5 хв.
Розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.
Нагадаємо, ми ділилися рецептами закруток на зиму з баклажанів, які ви робитимете щороку.