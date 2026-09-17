Як замаринувати сливи на зиму: топ-3 легкі рецепти, що аж пальчики оближеш

Як замаринувати сливи на зиму / © www.freepik.com/free-photo

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Мариновані сливи — незвичайна, але дуже вдала заготівля на холодний сезон. Фрукти зберігають приємну кислинку, набувають пікантного смаку та можуть стати цікавою закускою до м’яса, птиці або сирної тарілки.

У матеріалі ТСН.ua зібрали три рецепти — від класичного кисло-солодкого до пряного та пікантного.

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Мариновані сливи на зиму: класичний рецепт

Такий спосіб підійде тим, хто любить ніжний кисло-солодкий смак без надмірної кількості спецій.

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Інгредієнти:

1 кг твердих слив;

500 мл води;

100–150 г цукру;

1 ст. л. солі;

100 мл 9% оцту;

3–4 горошини запашного перцю;

5–6 горошин чорного перцю;

2–3 лаврові листки;

2 бутони гвоздики.

Як приготувати

Сливи потрібно перебрати, видалити пошкоджені плоди та добре промити. Якщо фрукти великі, їх можна проколоти зубочисткою в кількох місцях — так шкірка менше тріскатиметься під час термічної обробки. Банки та кришки попередньо стерилізують зручним способом. На дно кожної ємності кладуть спеції, після чого щільно розкладають сливи. Для маринаду воду доводять до кипіння, додають сіль і цукор. Коли кристали повністю розчиняться, вливають оцет та одразу знімають суміш із вогню. Гарячим маринадом заливають плоди до самого верху банки. Ємності накривають кришками, ставлять у каструлю з гарячою водою та стерилізують приблизно 10–15 хвилин залежно від об’єму. Після цього банки герметично закручують, перевертають догори дном і залишають під теплою ковдрою до повного охолодження.

Сливи з корицею та гвоздикою

Ароматні спеції роблять їх особливо цікавою. Такі плоди можна подавати не лише як закуску, а й використовувати для приготування соусів до м’ясних страв.

Інгредієнти:

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1 кг слив;

700 мл води;

200 г цукру;

100 мл 9% оцту;

1 паличка кориці;

4–5 бутонів гвоздики;

5 горошин чорного перцю;

2 лаврові листки;

дрібка солі.

Спосіб приготування

Підготовлені фрукти промивають і обсушують. Кісточки можна залишити, якщо сливи невеликі та добре тримають форму. У каструлі змішують воду, цукор, сіль, корицю, гвоздику, перець і лавровий лист. Суміш доводять до кипіння та проварюють кілька хвилин, щоб спеції віддали свій аромат. Оцет додають наприкінці. Після цього маринад потрібно одразу зняти з плити. Сливи розкладають у стерильні банки, заливають гарячою рідиною та накривають кришками. Для надійного зберігання банки стерилізують 10–15 хвилин. Готову консервацію закручують, перевертають і залишають охолоджуватися. Через кілька тижнів смак стане більш насиченим, оскільки плоди добре просочаться пряним маринадом.

Пікантні сливи з часником

Цей рецепт сподобається тим, хто шукає незвичайну закуску до м’ясних страв. Поєднання фруктової кислинки, часнику та спецій створює насичений кисло-солодкий смак.

Інгредієнти:

1 кг слив;

500 мл води;

150 г цукру;

1 ст. л. солі;

100 мл 9% оцту;

5–7 зубчиків часнику;

5 горошин чорного перцю;

3 горошини запашного перцю;

2 лаврові листки;

невеликий шматочок гострого перцю — за бажанням.

Як зробити

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Сливи промивають і просушують. Кожен плід можна обережно проколоти зубочисткою. Часник очищають і нарізають пластинками. На дно стерилізованих банок викладають частину часнику, перець та лавровий лист. Далі додають сливи, чергуючи їх із часниковими пластинками. Якщо хочеться гострішої закуски, можна покласти невеликий шматочок свіжого перцю чилі. Воду доводять до кипіння, додають цукор і сіль. Після їх розчинення вливають оцет та знімають маринад із плити. Гарячою сумішшю заливають банки зі сливами. Ємності стерилізують близько 10–15 хвилин, після чого закручують кришками. Готові банки потрібно перевернути та залишити до повного охолодження. Зберігати їх варто в прохолодному темному місці.

Які сливи краще брати для маринування

Для домашньої консервації найкраще підходять сорти з щільною м’якоттю. Плоди не повинні мати тріщин, вм’ятин чи слідів псування. Якщо сливи дуже тверді, вони можуть вийти менш соковитими. Водночас перестиглі фрукти швидко втрачають форму, тому для банок краще брати плоди середньої стиглості.

Важливо також ретельно мити сировину та стерилізувати тару. Це допоможе зберегти заготівлю протягом зими.

Як подавати мариновані сливи

Кисло-солодкі плоди добре поєднуються зі свининою, яловичиною та запеченою птицею. Їх можна додавати до м’ясних нарізок, сирної тарілки або подавати як самостійну закуску.

Маринад також не варто одразу виливати. Його можна використовувати як основу для соусів або додавати до страв, яким хочеться надати приємної кисло-солодкої ноти.

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