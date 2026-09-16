Як законсервувати сливи з волоськими горіхами: незвичайний рецепт на зиму

Як законсервувати сливи. Фото: www.youtube.com/@kuhinjatanja

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Сезон слив — гарний час не лише поласувати свіжими плодами, а й зробити запаси на холодні місяці. І якщо традиційні варення та компоти вже набридли, можна спробувати дещо цікавіше.

Цей спосіб заготівлі не потребує складного приготування чи великої кількості інгредієнтів. А головною родзинкою рецепта стає начинка, яка незвично поєднується зі смаком слив.

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Для заготівлі знадобляться сливи, половинки ядер волоських горіхів, лимонний сік, цукор, стерилізовані банки та кришки.

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Як законсервувати сливи з волоськими горіхами

Спочатку сливи потрібно ретельно помити. Після цього з кожного плода акуратно видаляють кісточку.

При цьому розрізати сливу повністю навпіл не потрібно. Плід має залишитися цілим, лише з отвором, через який дістали кісточку.

Підготовлені таким чином сливи викладають у форму або на деко. На місце видаленої кісточки в кожну сливу вкладають половинку ядра волоського горіха. Після цього до кожної сливи додають трохи лимонного соку, а зверху плоди посипають цукром.

Сливи з горіхами. Фото: www.youtube.com/@kuhinjatanja

Духовку потрібно попередньо розігріти до 180 °C. Підготовлені сливи ставлять у духовку та запікають протягом 40 хвилин. Під час приготування плоди виділяють сік, який потім також використовується для заготівлі.

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Для наступного етапу потрібні заздалегідь стерилізовані банки. Щойно сливи дістануть із духовки, їх ще гарячими перекладають у банки. Робити це потрібно обережно, оскільки і плоди, і форма будуть дуже гарячими.

Після цього в банки наливають сік, який утворився у формі під час запікання. Рідина має покрити сливи. Верх банки протирають, після чого закривають її стерилізованою кришкою. Готові банки перевертають догори дном для утворення вакууму та залишають охолоджуватися.

Готові банки автор потрібно тримати у темному та прохолодному місці до використання.

У результаті виходять цілі запечені сливи з волоським горіхом усередині та солодким сливовим сиропом.

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