Біологічний вік зменшився лише за 4 тижні: вчені назвали ключовий чинник

Як харчування впливає на біологічний вік — нове дослідження

Реклама

Чотирьох тижнів виявилося достатньо, щоб зміни в харчуванні позначилися на низці показників організму літніх людей. Австралійські науковці зафіксували нижчий розрахунковий біологічний вік у більшості учасників експерименту, які скоригували свій раціон.

Про це повідомило видання Science Daily з посиланням на дослідження науковців Університету Сіднея. Роботу очолила докторка Кейтлін Ендрюс зі Школи наук про життя та довкілля.

Реклама

В експерименті взяли участь 104 австралійці віком 65–75 років. На місяць добровольців перевели на чотири різні варіанти харчування, щоб простежити, як склад раціону позначиться на стані їхнього організму.

Реклама

Кількість білка для всіх залишалася однаковою — на нього припадало 14% енергетичної цінності раціону. Відмінність полягала в іншому. Частина добровольців отримувала порівну рослинного і тваринного білка, тоді як в інших рослинні джерела становили 70%. Окремо вчені змінювали частку жирів та вуглеводів.

До дослідження допустили некурців із індексом маси тіла від 20 до 35. Учасники не були вегетаріанцями та не мали низки серйозних захворювань, серед яких цукровий діабет другого типу, рак, хвороби печінки та нирок.

Оцінювали результат не за зовнішністю чи самопочуттям добровольців. Науковці використали дані 20 біологічних показників і на їхній основі визначили розрахунковий біологічний вік. Серед проаналізованих параметрів були концентрації інсуліну, холестерину та С-реактивного білка в крові.

Такий вік характеризує стан організму, а тому може не відповідати кількості фактично прожитих років. Наприклад, двоє ровесників можуть мати різний стан обміну речовин, серцево-судинної системи та різні показники запальних процесів.

Реклама

Через чотири тижні зміни зафіксували у трьох із чотирьох груп: сукупність досліджених показників відповідала меншому біологічному віку, ніж на початку експерименту.

Винятком стали добровольці, які отримували багато жирів і водночас однакову кількість рослинного та тваринного білка. Для них істотної різниці не виявили. До того ж саме цей варіант меню був найближчим до того, як ці люди харчувалися раніше.

Найвагоміші статистичні дані отримали в іншій всеїдній групі — з меншою кількістю жирів і більшою часткою вуглеводів. Вуглеводи забезпечували 53% енергії такого раціону, жири — 28–29%, білки — 14%.

Вчені поки не встановили, наскільки тривалим є виявлений ефект. Місячний експеримент не дозволяє з’ясувати, чи залишатимуться показники такими після довготривалого дотримання відповідного раціону.

Реклама

Так само отримані результати не доводять, що зміна харчування здатна подовжити життя або захистити від хвороб, ризик яких зростає з віком. Для перевірки такого можливого зв’язку потрібні значно триваліші спостереження. Дослідники також вважають за необхідне перевірити результати на інших групах людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рак шкіри може розвиватися навіть у місцях, які майже не бувають на сонці. Онколог пояснив, які сім ділянок тіла не варто оминати під час самоогляду.

Новини партнерів