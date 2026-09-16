Сама нічого не купувала: «Муза» зі справи НАБУ розповіла, звідки взяла стільки дорогих речей

Єлизавета Івахненко про походження дорогих речей / © ТСН

Реклама

Фігурантка резонансної операції НАБУ «Карфаген» Єлизавета Івахненко, відома у матеріалах слідства під псевдонімом «Муза», публічно пояснила походження коштовностей, які виявили правоохоронці під час розслідування справи про легалізацію злочинних доходів.

Про це дівчина розповіла у залі суду, коли просила про зменшення застави 15 вересня.

Реклама

Звідки у «Музи» дорогі речі: що розповіла Івахненко

За словами 24-річної одеситки, дороговартісні прикраси вона не купувала собі сама — усе дарували чоловіки, з якими вона спілкувалася, мала стосунки або ж, за її словами, це дарували шанувальники.

Реклама

Як свідчать оприлюднені НАБУ записи, Івахненко перебувала у близьких взаєминах із ключовим фігурантом розслідування — колишнім заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора Сергієм Кропивою.

Слідство встановило, що торік Кропива залучив до протиправної схеми як діючих співробітників прокуратури, так і наближених цивільних осіб. Учасники угруповання отримували систематичні хабарі за прикриття діяльності нелегальних кол-центрів, які ошукували громадян України та інших країн.

Окрім «кришування» шахрайського бізнесу, учасникам організації інкримінують відмивання понад 89,9 млн грн, здобутих злочинним шляхом. Для легалізації цих коштів застосовували кілька паралельних схем — купівлю нерухомості, коштовностей, переоформлення активів на інших людей та відкриття ФОП на родичах.

Наразі правоохоронці викрили п’ятьох учасників злочинного угруповання. Дії фігурантів попередньо кваліфіковано за ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або участь у ній) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Реклама

За версією правоохоронців, Єлизавета Івахненко також могла бути залучена до процесів відмивання коштів, однак її остаточну роль у схемі має визначити суд.

Івахненко просила про зменшення застави

Нагадаємо, Єлизавета Івахненко (на псевдо «Муза»), яка фігурує у справі НАБУ «Карфаген» щодо відмивання коштів і кришування колцентрів посадовцями Офісу Генпрокурора, звернулася до суду з проханням пом’якшити їй запобіжний захід.

Адвокати клопотали про зміну тримання під вартою на особисте зобов’язання або цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом, а також про істотне зменшення застави у 20 мільйонів гривень, називаючи її неспівмірною зі статками підозрюваної.

Сама Івахненко відкидає всі звинувачення, не визнає провини та заявляє, що не знала про існування злочинної організації. Проте у ВАКС не задовольнили скаргу адвокатів. Судді залишили попереднє рішення без змін, зберігши для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 20 мільйонів гривень.

Реклама

Хто така Єлизавета Івахненко

У межах резонансної справи НАБУ та САП «Карфаген» щодо «кришування» шахрайських колцентрів посадовцями Офісу генпрокурора фігурує 24-річна одеситка Єлизавета Івахненко під псевдонімом «Муза». Слідство вважає її близькою особою Сергія Кропиви («Канцлера»), якого називають очільником злочинної організації.

Останній, за даними правоохоронців, вимагав гроші за невтручання у роботу колцентрів та легалізовував їх через нерухомість і коштовності. Загалом у справі йдеться про легалізацію понад 32 млн грн активів.

Попри юний вік, Івахненко встигла збудувати стрімку кар’єру: навчаючись в аспірантурі Одеської юридичної академії, у навчальному році 2024/2025 вона стала заступницею декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій, а в липні 2025 року зареєструвала ФОП у сфері права. Втім, головну увагу розслідувачів прикував її розкішний спосіб життя та раптові статки.

Зокрема, у 2025–2026 роках у власності Івахненко та її матері з’явилися Mercedes-Benz EQE 350, приміщення понад 150 кв. м у Печерському районі Києва та квартира в Одесі.

На оприлюднених плівках НАБУ «Муза» переймається щодо видалення соцмереж через наявність згадок про Porsche, речі брендів Loro Piana, Miu Miu, прикраси Messika, шуби та годинник Audemars за 60 тисяч доларів. Журналісти підтвердили її особу за збігами дорогоцінностей та чохла для телефона з фотографіями в Instagram.

Під час судових засідань прокурори зазначали, що фігуранти обговорювали зачистку профілю дівчини після дзвінка очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, а напередодні обшуків Івахненко відпочивала на Львівщині, куди могла виїхати через витік інформації про слідчі дії.

Новини партнерів

Новини партнерів