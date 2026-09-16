Як почистити замшеве взуття від плям: допоможе засіб, який є майже в кожній ванній

Як почистити замшеве взуття від плям у домашніх умовах

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Замшеве взуття, сумки та куртки потребують особливо обережного догляду, адже надмірна волога або інтенсивне тертя можуть зіпсувати матеріал. Водночас із невеликими плямами може допомогти звичайний косметичний засіб, який часто є вдома, — міцелярна вода.

Про це повідомило видання Mirror з посиланням на експерта із взуття Джуліана Нельсона з A Fine Pair of Shoes.

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За його словами, міцелярна вода, яку зазвичай використовують для очищення шкіри та зняття макіяжу, може впоратися з деякими легкими забрудненнями на замші. Однак використовувати її потрібно в мінімальній кількості, оскільки цей матеріал погано переносить намокання.

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Перед чищенням експерт радить спочатку прибрати з поверхні сухий бруд щіткою для замші або м’якою сухою щіткою. Якщо на взутті є мокрий бруд, варто дочекатися його повного висихання і лише після цього починати очищення.

Міцелярну воду спершу потрібно протестувати на невеликій та малопомітній ділянці виробу. Це допоможе перевірити, чи не зміниться колір замші після контакту із засобом.

Якщо матеріал реагує нормально, невелику кількість міцелярної води можна нанести на ватний диск або м’яку тканину та обережно промокнути пляму. Сильно терти або рясно змочувати замшу не варто — через надлишок рідини слід може стати ще помітнішим.

Після очищення взуття потрібно залишити висихати природним способом і не надягати, доки воно повністю не висохне.

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Водночас такий домашній спосіб підходить не для всіх забруднень. Жирні, масляні та глибокі плями експерт радить не намагатися виводити самостійно — у таких випадках краще звернутися до фахівців.

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