Как очистить замшевую обувь от пятен: поможет средство, которое есть почти в каждой ванной

Как очистить замшевую обувь от пятен в домашних условиях

Реклама

Замшевая обувь, сумки и куртки требуют особо бережного ухода, ведь избыток влаги или интенсивное трение могут испортить материал. В то же время при небольших пятнах может помочь обычное косметическое средство, которое часто есть дома, — мицеллярная вода.

Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на эксперта по обуви Джулиана Нельсона из A Fine Pair of Shoes.

Реклама

По его словам, мицеллярная вода, которую обычно используют для очищения кожи и снятия макияжа, может справиться с некоторыми лёгкими загрязнениями на замше. Однако использовать её нужно в минимальном количестве, поскольку этот материал плохо переносит намокание.

Реклама

Перед чисткой эксперт рекомендует сначала удалить с поверхности сухую грязь щеткой для замши или мягкой сухой щеткой. Если на обуви есть влажная грязь, следует дождаться её полного высыхания и только после этого приступать к чистке.

Перед использованием мицеллярной воды следует сначала протестировать её на небольшом и незаметном участке изделия. Это поможет убедиться, что цвет замши не изменится после контакта со средством.

Если материал реагирует нормально, небольшое количество мицеллярной воды можно нанести на ватный диск или мягкую ткань и осторожно промокнуть пятно. Сильно тереть или обильно смачивать замшу не стоит — из-за избытка жидкости след может стать ещё заметнее.

После чистки обувь нужно оставить сушиться естественным образом и не надевать, пока она полностью не высохнет.

Реклама

В то же время такой домашний способ подходит не для всех видов загрязнений. Эксперт советует не пытаться самостоятельно выводить жирные, масляные и глубокие пятна — в таких случаях лучше обратиться к специалистам.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие дрова горят дольше всего и дают больше всего тепла, а также как правильно топить печь, чтобы зимой тратить меньше топлива.

Новости партнеров

Новости партнеров