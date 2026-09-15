Положите это на подоконник — и в дом придут богатство и счастье: народные приметы

По приметам, некоторые вещи на подоконнике притягивают в дом деньги и счастье / © Фото из открытых источников

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В народных верованиях обычные вещи в доме могли быть не просто частью быта, а символами изобилия, защиты и семейного благополучия. Считалось, что правильно выбранные растения или предметы у окна помогают привлечь в дом удачу, деньги и покой.

О народных приметах и символике вещей в доме рассказывает ТСН.ua.

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«Денежное дерево» и растения-обереги

Самый известный кандидат на роль домашнего талисмана богатства – толстянка , или «денежное дерево» . Ее круглые мясистые листья напоминают монеты, поэтому с растением связывают благосостояние и финансовую удачу. По приметам, чем пышнее растет дерево, тем лучше дела у хозяев.

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Не менее интересна история базилика . В отдельных народных традициях его связывают с удачей, любовью и защитой дома. А мяте приписывают способность очищать пространство и приносить в дом покой и гармонию.

Для защиты дома также часто выбирают герань . По народным поверьям, она может отгонять негатив, зависть и недобрые взгляды.

Соль - для защиты дома

Соль в народных верованиях обладает особой репутацией защитного символа. Ее могут насыпать в маленькую мисочку и оставлять у окна, ведь считается, что соль способна «впитывать» отрицательную энергию.

Сходные поверья существовали в разных культурах, а в некоторых традициях соль использовали в обрядах, связанных с очищением и защитой дома. Поэтому маленькая емкость с солью на подоконнике является символическим оберегом.

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Монеты и зерно — символ изобилия

Один из самых распространенных символов денег – монеты . По приметам, их можно положить под вазон, в небольшую декоративную емкость или просто оставить возле «денежного дерева» , чтобы деньги в доме не переводились.

Не менее давний символ благосостояния – зерно . Полная банка пшеницы , риса или другой крупы ассоциируется с обилием, запасами и «полным домом», ведь для наших предков зерно буквально означало возможность пережить зиму и накормить семью.

Именно поэтому сосуд с зерном или крупой мог восприниматься как пожелание хозяевам изобилия и беззаботной жизни.

Что еще ставят на подоконник

Среди традиционных домашних оберегов можно встретить свечи и пучечки сухих трав — полыни , чабреца или зверобоя . Им приписывают защитные свойства, а огонь свечи традиционно связывают с очищением пространства и домашним уютом.

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Среди растений, которым в народе приписывают способность отводить негатив, называют также кактусы и рождественник.

Конечно, никаких научных доказательств, что монеты, соль или конкретный вазон могут буквально привлечь деньги или счастье, нет. Но такие вещи могут оставаться приятными символами благополучия – а красивые растения, душистые травы и уютный подоконник точно способны сделать дом более приятным.

Напомним, для защиты своего дома от ссор, бедности и негатива следует соблюдать несколько простых правил пересечения порога. Эти приметы подтверждаются как давними традициями, так и здравым смыслом.

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