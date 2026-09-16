Не держите это в детской спальне: три вещи, которые по народным приметам могут навлечь проблемы

Три вещи, которым не место в детской спальне / © Credits

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Детскую спальню традиционно считают местом, где ребенок должен чувствовать себя спокойно и безопасно. В народных верованиях существовали и определенные правила по вещам, которые не советовали держать рядом с детской кроватью.

Об этом говорится в сообщении radiotrek.

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Наши предки приписывали некоторым предметам способность влиять на атмосферу в доме и даже забирать энергию. Научных доказательств таковым представлениям нет, но отдельные из этих советов можно разглядывать и с практической точки зрения.

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Старые и поломанные игрушки

Согласно народным приметам, сломанные игрушки, которыми ребенок больше не играет, якобы могут накапливать негативную энергию. Считалось, что такие вещи способны вызывать беспокойство, тревожность или плохое настроение.

Поэтому родителям советовали регулярно смотреть игрушки в детской комнате. То, чем ребенок больше не пользуется, можно отдать другим, а поврежденные вещи отремонтировать или выбросить.

С практической точки зрения это также помогает освободить пространство от ненужных предметов и оставить в комнате вещи, которые нравятся ребенку.

Зеркало напротив кровати

Зеркалам в народных верованиях издавна придавали особое значение. Считалось, что зеркальная поверхность может забирать энергию человека и провоцировать беспокойство.

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Именно поэтому зеркало не советовали размещать прямо напротив детской кровати. По приметам, это могло приводить к ночным страхам, тревожным снам и частым пробуждениям.

Есть и вполне практическое объяснение такого совета: в темной комнате ребенок может испугаться собственного отображения или движения, которое увидит в зеркале. Поэтому его лучше расположить так, чтобы спальное место в нем не отражалось.

Вещи умерших людей или предметы с неприятной историей

Еще одно народное поверье касается вещей, принадлежавших умершим или связанным с тяжелыми событиями. Считалось, что они могут приносить в дом печаль, тревогу и негативные воспоминания.

Особенно не рекомендовали держать в детской старую одежду, украшения или личные вещи, вызывающие у взрослых сильные неприятные эмоции.

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С точки зрения народных традиций, детскую спальню советовали наполнять светлыми и приятными вещами. А с практической точки зрения важно, чтобы пространство вокруг ребенка не было связано с предметами, вызывающими у членов семьи негативные переживания.

В то же время все утверждения о «негативной энергии» и влиянии таких предметов на ребенка относятся к народным верованиям и приметам, а не к научно доказанным фактам.

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