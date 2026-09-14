Зачем кладут лавровый лист под чехол телефона / © ТСН

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Рассказываем, зачем кладут лавровый лист под чехол телефона и что он может принести своему владельцу.

Что означает лавровый лист под чехлом телефона

Лавр давно считается символом победы, успеха и признания. Еще в античное время лавровыми венками награждали победителей, выдающихся воинов, спортсменов и поэтов. Отсюда, кстати, происходит и хорошо знакомое нам слово «лауреат».

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Впоследствии растению стали приписывать и другие свойства. В народных верованиях лавровый лист превратился в своеобразный талисман, связывающийся с защитой, достатком, удачей и исполнением желаний.

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Именно эту давнюю символику поклонники примет перенесли в современную жизнь. Вместо того чтобы носить лист в кармане или кошельке, его кладут под чехол смартфона.

Зачем лавровый лист кладут именно в телефон

Объяснение довольно простое. Смартфон — одна из немногих вещей, практически постоянно находящихся рядом с человеком. Мы берем его на работу, обучение, встречи и путешествия, через него общаемся, получаем новости, зарабатываем деньги и решаем множество ежедневных дел.

Поэтому поклонники этой практики считают телефон удачным местом для личного талисмана. Лавровое письмо под чехлом якобы должно «сопровождать» владельца в течение дня и привлекать положительные изменения.

Чаще его кладут туда:

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для привлечения удачи и успеха;

как символ финансового благополучия;

для защиты от негатива;

чтобы приблизить исполнение желания;

как напоминание о важной цели.

Некоторые люди перед тем, как спрятать лист под чехол, загадывают желания или мысленно формулируют цель, которой хотят достичь.

Действительно ли лавровый лист может привлечь деньги и удачу

Научных подтверждений того, что лавровое письмо способно буквально влиять на финансовое состояние, удачу или будущие события, нет. Поэтому воспринимать такой способ как гарантированный метод получить желаемое не стоит.

В то же время у него может быть вполне практический психологический эффект. Если человек ежедневно видит предмет, который ассоциируется с определенной целью, он может работать как напоминание: не забывать о запланированном, концентрироваться на желаемом результате и чаще делать шаги для его достижения.

Так что лавровый лист под чехлом смартфона можно воспринимать не столько как магическое средство, сколько как личный символ удачи или своеобразный «якорь» для собственных намерений.

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А верить в давнюю примету или относиться к ней только как к интересному тренду — личное дело каждого.

FAQ

Зачем кладут лавровый лист под чехол телефона?

Согласно популярным приметам, лавровый лист под чехлом телефона используют как талисман для привлечения удачи, успеха, изобилия и исполнения желаний. Телефон выбирают потому, что он почти всегда находится рядом с владельцем.

Что будет, если положить лавровый лист под чехол телефона?

По народным верованиям, лавровое письмо может символически привлекать удачу, деньги и положительные изменения, а также служить оберегом. Научных доказательств такого влияния нет, однако лист может стать ежедневным упоминанием о поставленных целях.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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