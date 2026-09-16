Россия меняет тактику: президент Литвы объяснил провокации с дронами в Европе

Президент Литвы Гитанас Науседа / © Associated Press

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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что инциденты с беспилотниками в европейских странах могут быть частью попыток России оказать давление на государства, активно поддерживающие Украину. По его словам, Москва стремится избегать прямой конфронтации с НАТО, одновременно используя различные способы для создания напряженности в европейских обществах.

Об этом Науседа заявил в интервью программе «Dienos tema» на телеканале LRT.

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Президент Литвы отметил, что последние инциденты с дронами в Европе могут свидетельствовать об определённой тенденции, а их количество, по его мнению, не является окончательным. Он связывает это со всё более агрессивным поведением России и её стремлением оказывать влияние на страны, которые последовательно поддерживают Украину.

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«Не желая прямой конфронтации с НАТО, Россия пытается наносить удары по тем странам, которые являются самыми стойкими сторонниками Украины», — заявил Науседа.

По словам литовского президента, Москва может использовать для этого различные, преимущественно скрытые способы. Он предположил, что отдельные случаи вторжения беспилотников в воздушное пространство европейских государств могут быть не прямой атакой России на НАТО, а намеренно допущенным отклонением дрона от заданного маршрута.

Науседа привёл в качестве примера недавний инцидент в Литве, где беспилотник, залетевший с территории Беларуси, был сбит истребителями НАТО.

Президент Литвы отметил, что подобный сценарий может предполагать попадание беспилотника не непосредственно на территорию Литвы, а на территорию других стран Балтии или Польши.

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«Это может быть преднамеренное отклонение дрона от курса и его падение не обязательно на территорию Литвы, а на территорию стран Балтии или Польши, чтобы держать общество в напряжении. Это, несомненно, выгодно России», — сказал Науседа.

В то же время литовский президент отметил, что Москва в настоящее время, вероятно, не стремится к прямому столкновению с Альянсом, но может использовать инциденты с беспилотниками в качестве инструмента давления на европейские страны и их население.

Ранее Науседа также заявлял, что на фоне усиления российской агрессии против Украины подобных инцидентов в регионе может стать больше, подчеркивая необходимость укрепления потенциала противовоздушной обороны Литвы.

Напомним, на этой неделе в Польше обнаружили российский беспилотник с боевой частью. Ударный дрон РФ, вероятно, пролетел над территорией Литвы, прежде чем упасть в Балтийское море.

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