Мужская сборная Украины по волейболу / CEV

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Мужская сборная Украины по волейболу узнала соперника в 1/8 финала Евро-2026.

За путевку в четвертьфинал континентального первенства наша команда посоревнуется с Румынией. Матч состоится 19 или 20 сентября.

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Соперник украинцев в первом раунде плей-офф чемпионата Европы определился по итогам матча Болгария — Польша.

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Болгарам нужно было побеждать поляков со счетом 3:0 или 3:1 по сетам, чтобы обойти Украину в борьбе за второе место в группе B.

Поскольку поляки уже сумели выиграть у болгар два сети (сейчас счет в матче 2:2), то Украина точно финиширует на второй позиции в этой группе.

Благодаря этому соперником Украины в 1/8 финала станет Румыния, занявшая третье место в группе D. Если бы наша команда финишировала на третьей строчке, то в плей-офф встретилась бы с Германией, которая стала второй в группе D.

Если Украина в 1/8 финала обыграет румын, то в четвертьфинале 22 сентября сразится с победителем пары Франция — Португалия.

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Болгария же в 1/8 финала сыграет против Германии и в случае успеха в четвертьфинале встретится с победителем игры Польша — Латвия.

Напомним, на групповом этапе Евро-2026 сборная Украины выиграла четыре из пяти матчей: "сине-желтые" обыграли Израиль (3:1), Северную Македонию (3:0), Болгарию (действующих вице-чемпионов мира, 3:1) и Португалию (3:0). Единственное поражение команда Рауля Лосано потерпела в заключительном туре от Польши (действующих чемпионов Европы, 0:3).

Сборная Украины в четвертый раз подряд сыграет в плей-офф мужского Евро по волейболу. На предыдущем чемпионате Европы "сине-желтые" дошли до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по волейболу не сумела выйти в плей-офф женского Евро-2026.

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