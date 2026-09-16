На Краковке большие очереди / © ТСН

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На украинско- польской границе вечером 16 сентября наблюдаются очереди, в частности, в пункте пропуска «Краковец».

О ситуации на месте рассказала корреспондентка ТСН.ua.

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По ее словам, точно оценить время ожидания сложно. В то же время, если через час пограничники будут пропускать всего по два автобуса, ожидание может занять около пяти часов. При этом интенсивность пропуска может быть другой.

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Что происходит на Краковке и какие очереди фиксирует ГНСУ. / © ТСН

«Сколько часов ждать, я не знаю. Учитывая, что если за час они будут пропускать хотя бы два автобуса, то это уже пять часов. Но есть вероятность, что и по два автобуса не будут пропускать», — отметила корреспондентка.

На границе с Польшей образовались очереди / © ТСН

Она также рассказала о проверках документов при пересечении границы. По словам водителей, в последнее время польская сторона начала более тщательно проверять страховки и наличие наличных денег.

Корреспондент ТСН показал очередь на Краковке / © ТСН

«Водитель сказал, что в последнее время начали проверять наличие страховки и наличных денег», — передают очевидцы.

Дата публикации 20:28, 16.09.26 Количество просмотров 8 Сотни людей ждут на границе: очевидцы показали, что происходит на границе с Польшей

В пункте пропуска автобусы и легковые автомобили стоят в отдельных очередях. Очередь из автобусов формируется в одной полосе, в то время как микроавтобусы и легковушки ожидают в другой.

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Также, по наблюдениям очевидцев, на пункте пропуска находятся многие хасиды, в том числе в микроавтобусах и на заправках.

Какие очереди на границе с Польшей фиксируют официально

По данным Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, западная граница по состоянию на 18:00 16 сентября выезда из Украины через «Краковец» ожидали 45 легковых автомобилей и 10 автобусов. Пропуск пешеходов через этот пункт не производится.

Наибольшую очередь среди польских пунктов пропуска пограничники зафиксировали на «Шегинях» — 110 легковых автомобилей и 35 пешеходов.

На «Устилуге» в очереди было 40 легковых автомобилей, на «Грушеве» — 20, на «Угринове» — 15, на «Рави-Русской» — 10.

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В целом, по официальной информации, по другим направлениям в Польшу очереди были меньше или отсутствовали.

В Госпогранслужбе также предупредили путешественников о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска и рекомендовали учитывать это при планировании поездок.

Напомним, на днях стало известно, что на границе с Польшей закрывается один из пунктов пропуска. Речь идет о пропуске автобусов через Шегини.

Ранее сообщалось, что теперь налоговая будет видеть каждое пересечение границы.

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