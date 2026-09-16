Финансовый стресс старит мозг / © Associated Press

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Когда денег постоянно не хватает, мысли о счетах, долгах и повседневных расходах могут не давать человеку покоя ни на минуту. Такое напряжение изматывает и, как показывает новое исследование, может иметь последствия для здоровья мозга на долгие годы вперед, об этом сообщило издание The Washington Post.

Британские учёные изучили данные более 2700 человек, родившихся в марте 1946 года. За этими людьми наблюдали на протяжении десятилетий и собирали информацию об их здоровье, образовании, условиях жизни и финансовом положении.

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Что показали результаты

Исследователи обнаружили интересную закономерность. Люди, которые в возрасте от 20 до 50 лет входили в число самых бедных 20% участников исследования, в среднем хуже справлялись с тестами на память и медленнее выполняли задания на скорость мышления. Подобные результаты показали и те, кто несколько раз в возрасте около 40 лет говорил исследователям, что испытывает проблемы с оплатой счетов.

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При этом учёные учли и другие факторы, которые могли влиять на работу мозга, например, сложное детство, уровень образования и умственные способности в детстве. Результаты всё равно остались схожими. Это даёт основания предполагать, что длительные финансовые проблемы во взрослом возрасте действительно могли повлиять на здоровье мозга.

Мозг может страдать от бедности

Постоянные переживания из-за денег отнимают много внимания. Человеку приходится постоянно думать о том, как оплатить жилье, продукты или другие необходимые расходы. В результате на другие задачи мозгу остается меньше ресурсов.

Длительный стресс также может негативно влиять на организм и вызывать воспалительные процессы. Кроме того, люди, живущие в сложных финансовых условиях, статистически чаще сталкиваются с такими факторами, как курение и чрезмерное употребление алкоголя. Поэтому учёные пока не могут точно сказать, какая именно часть проблем с мозгом связана непосредственно с финансовым стрессом.

В то же время автор исследования Жак Вельс считает, что результаты скорее свидетельствуют о том, что именно финансовые трудности могут наносить вред мозгу, а не проблемы со здоровьем приводят к бедности. Заметные изменения начали проявляться лишь примерно после 50 лет.

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Позднее ухудшение происходило более медленно

Интересно, что в пожилом возрасте работа мозга у финансово уязвимых людей ухудшалась медленнее, чем у тех, кто жил в более благоприятных материальных условиях. Однако исследователи не считают это хорошей новостью. По их мнению, часть изменений могла произойти ещё раньше. То есть к пожилому возрасту у этих людей уже было меньше того, что могло ухудшиться.

Существует также другое возможное объяснение: люди, которые наиболее сильно пострадали от длительного стресса и связанных с ним заболеваний, например сердечных проблем или рака, могли просто не дожить до преклонного возраста.

Речь идет не только о деньгах

Исследователи отмечают, что проблема гораздо шире, чем просто уровень дохода. Речь идет о годах жизни в условиях неопределённости, постоянных переживаний и социального неравенства.

Учёные оценивали не только память и результаты когнитивных тестов. Они также анализировали такие показатели, как скорость чтения, выполнение математических задач и результаты сканирования мозга. Это помогло выявить, что последствия длительного финансового стресса могут проявляться не только на уровне самочувствия, но и в работе самого мозга.

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Пока что исследование не даёт конкретных рекомендаций людям, испытывающим финансовые трудности, о том, как именно защитить мозг от их последствий.

Зато это показывает, что борьба с бедностью может быть важна не только для благосостояния людей. Улучшение финансовых и социальных условий в долгосрочной перспективе может также помочь снизить риск проблем со здоровьем, в частности когнитивного ухудшения и деменции.

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