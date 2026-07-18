"Папин мозг": как отцовство меняет мужчин на уровне биологии и сознания

«Папин мозг» / © Credits

Реклама

Появление ребенка делит жизнь на «до» и «после». Меняются повседневный ритм, приоритеты, взгляд на будущее и, как выяснили учёные, даже мозг, об этом сообщило издание The Washington Post.

Долгое время наука уделяла основное внимание изменениям, которые происходят в женском организме во время беременности и после родов. Известно, что материнство вызывает масштабные гормональные колебания и перестройку мозга, которую иногда сравнивают со «второй половой зрелостью».

Однако сегодня существует мнение, что отцовство также оставляет глубокий биологический след. Мужской мозг адаптируется к новой роли, готовится к заботе о ребенке и формирует новый способ взаимодействия с миром.

Реклама

Что происходит с мозгом мужчины после рождения ребенка

Эти изменения называют «папиным мозгом» — это особая перестройка нервной системы, которая влияет на то, как мужчина думает, чувствует и реагирует на потребности ребенка.

Наибольшие изменения происходят в коре головного мозга, в частности в так называемой сети ментализации — областях, отвечающих за способность понимать мысли, эмоции и намерения других людей. Именно эти навыки помогают родителям лучше «считывать» сигналы ребенка, а именно — понимать, в чём он нуждается, реагировать на его эмоции и формировать прочную связь.

В ходе исследования с участием мужчин, впервые ставших отцами, ученые обнаружили уменьшение объема серого вещества в некоторых участках мозга, связанных с этой сетью. На первый взгляд это может показаться тревожным, но эксперты объясняют, что речь идет не о потере функций, а о своеобразной перенастройке мозга. Уменьшение не означает ухудшение. Часто это необходимое условие для оптимизации работы мозга, отмечают исследователи. Другими словами, мозг как бы переходит в более эффективный режим и адаптируется к новым задачам.

Отцовство полезно для мозга

Несмотря на усталость, недосыпание и ежедневные трудности, родительство в долгосрочной перспективе может оказывать защитное воздействие на мозг. Исследование, в ходе которого анализировались данные тысяч людей, показало, что у родителей с большим количеством детей наблюдалось лучшее функциональное взаимодействие между мозговыми сетями, которые обычно ослабевают с возрастом.

Реклама

Как ни парадоксально, но период жизни, который часто ассоциируется с истощением, может быть связан с «более молодым» функционированием мозга.

Изменение связей между участками мозга

Отцовство влияет не только на структуру мозга, но и на то, как различные его части взаимодействуют между собой. Изменения затрагивают области, связанные с эмоциями, эмпатией и системой вознаграждения. Особенно интересно, что реакция мозга зависит от степени вовлеченности отца в уход за ребенком. Чем активнее мужчина участвует в повседневной заботе, тем сильнее мозг реагирует на стимулы, связанные с ребенком. Учёные также обнаружили, что у родителей активируются области мозга, связанные с мотивацией, привязанностью и удовольствием от взаимодействия.

Изменения в мужском мозге в зависимости от степени заботы

В отличие от матерей, у которых биологические изменения обычно более выражены из-за беременности и родов, изменения в мозге мужчин в значительной степени зависят от их участия в воспитании. Наука показывает, что «отцовский мозг» не одинаков у всех мужчин. Кто-то может почти не участвовать в жизни ребенка, а кто-то берет на себя основную часть заботы, поэтому именно этот опыт влияет на степень нейронных изменений.

Мужская нейробиология — это динамичная область, но она меняется в зависимости от степени участия отца.

Реклама

Гормоны отцовства

Отцовство влияет не только на мозг, но и на гормональную систему. У мужчин после рождения ребенка часто снижается уровень тестостерона. Интересно, что наиболее значительные изменения наблюдаются у тех отцов, которые активно участвуют в уходе за ребенком.

Еще до рождения ребенка организм будущего отца может начать адаптироваться к новой роли. Также меняются уровни вазопрессина — гормона, связанного с социальным поведением и формированием привязанности.

Еще один важный гормон — пролактин. Его уровень во время беременности партнерши может влиять на положительное отношение мужчины к отцовству, снижение уровня стресса и повышение удовлетворения от общения с ребенком.

Особая связь между отцом и ребенком

Окситоцин часто называют «гормоном любви» из-за его роли в социальных связях. У матерей его уровень повышается во время беременности, но он также важен для отцов. Мужчины с более высоким уровнем окситоцина чаще взаимодействуют с детьми, проявляют большую эмоциональную вовлеченность и легче устанавливают связь.

Реклама

В одном из экспериментов повышение уровня окситоцина у родителей усилило их взаимодействие с детьми, а в ответ у самих детей также росли показатели этого гормона. Учёные называют это положительным циклом, который помогает укреплять связь между родителем и ребёнком.

Учёные отмечают, что изменения, которые переживают отцы, являются частью универсального процесса адаптации человека к родительским обязанностям. Родительство может быть одновременно невероятно счастливым и очень сложным опытом. Оно приносит радость, но также усталость, стресс и новые вызовы, и мужчины переживают эти эмоции так же, как и женщины.

Новости партнеров