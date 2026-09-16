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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Она в элегантном платье, он — в смокинге: красивая Эшли Грэм с мужем попала в объектив папарацци

38-летняя модель plus-size и ее муж продемонстрировали элегантные вечерние образы во время совместного выхода в Нью-Йорке.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Эшли Грэм с мужем

Эшли Грэм с мужем / © Getty Images

Эшли Грэм вместе со своим мужем — кинорежиссером Джастином Эрвином — была запечатлена вечером в Нью-Йорке. Супруги держались за руки и улыбались фотографам.

Модель прекрасно выглядела в элегантном платье макси, которое подчеркнуло ее заметно более стройную фигуру. Наряд состоял из черного платья без рукавов и контрастного белого воротника, переходящего в накидку почти до пола.

Эшли Грэм с мужем / © Getty Images

Эшли Грэм с мужем / © Getty Images

Образ Эшли дополнили черные босоножки на высоких каблуках, лаконичный атласный клатч, бриллиантовые серьги и кольцо. Прическа с локонами и вечерний макияж завершили лук Грэм.

Джастин был одет в классический черный смокинг с атласными лацканами, белую рубашку и галстук-бабочку. Нарядности его аутфиту придала декоративная брошь с камнями на лацкане. Обут он был в черные лакированные туфли.

Напомним, Эшли Грэм в красном кардигане Polo Ralph Lauren посетила открытый чемпионат США по теннису.

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