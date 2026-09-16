Она в элегантном платье, он — в смокинге: красивая Эшли Грэм с мужем попала в объектив папарацци

Эшли Грэм с мужем / © Getty Images

Реклама

Эшли Грэм вместе со своим мужем — кинорежиссером Джастином Эрвином — была запечатлена вечером в Нью-Йорке. Супруги держались за руки и улыбались фотографам.

Модель прекрасно выглядела в элегантном платье макси, которое подчеркнуло ее заметно более стройную фигуру. Наряд состоял из черного платья без рукавов и контрастного белого воротника, переходящего в накидку почти до пола.

Реклама

Эшли Грэм с мужем / © Getty Images

Образ Эшли дополнили черные босоножки на высоких каблуках, лаконичный атласный клатч, бриллиантовые серьги и кольцо. Прическа с локонами и вечерний макияж завершили лук Грэм.

Реклама

Джастин был одет в классический черный смокинг с атласными лацканами, белую рубашку и галстук-бабочку. Нарядности его аутфиту придала декоративная брошь с камнями на лацкане. Обут он был в черные лакированные туфли.

Напомним, Эшли Грэм в красном кардигане Polo Ralph Lauren посетила открытый чемпионат США по теннису.

Новости партнеров