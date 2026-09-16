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- Шоу-бизнес
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Она в элегантном платье, он — в смокинге: красивая Эшли Грэм с мужем попала в объектив папарацци
38-летняя модель plus-size и ее муж продемонстрировали элегантные вечерние образы во время совместного выхода в Нью-Йорке.
Эшли Грэм вместе со своим мужем — кинорежиссером Джастином Эрвином — была запечатлена вечером в Нью-Йорке. Супруги держались за руки и улыбались фотографам.
Модель прекрасно выглядела в элегантном платье макси, которое подчеркнуло ее заметно более стройную фигуру. Наряд состоял из черного платья без рукавов и контрастного белого воротника, переходящего в накидку почти до пола.
Образ Эшли дополнили черные босоножки на высоких каблуках, лаконичный атласный клатч, бриллиантовые серьги и кольцо. Прическа с локонами и вечерний макияж завершили лук Грэм.
Джастин был одет в классический черный смокинг с атласными лацканами, белую рубашку и галстук-бабочку. Нарядности его аутфиту придала декоративная брошь с камнями на лацкане. Обут он был в черные лакированные туфли.
Напомним, Эшли Грэм в красном кардигане Polo Ralph Lauren посетила открытый чемпионат США по теннису.