Зеленский анонсировал возвращение декларирования: кого коснутся новые правила

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Украинские власти продолжают выполнять свои обязательства перед международными партнерами для обеспечения стабильного финансирования государства. Такие шаги критически важны для преодоления существенного дефицита государственного бюджета в условиях войны.

О новых законодательных инициативах сообщил президент Владимир Зеленский.

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Возвращение декларирования

Глава государства провел специальное совещание по дальнейшим законодательным шагам для усиления контроля за состоянием должностных лиц. Новое решение будет касаться тех работников правоохранительных органов, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях.

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"Будет решение, что вернет декларирование для правоохранителей и Сил безопасности, которые не на войне", - подчеркнул президент.

Такой шаг позволит обеспечить реальный и эффективный контроль над имущественным положением и образом жизни представителей силовых структур. Это поможет повысить уровень доверия общества к правоохранительной системе страны.

"Каждое решение, которое дефицит восполняет, действительно помогает нам, помогает устойчивости Украины, нашей обороне", - пояснил Владимир Зеленский.

Масштабные проверки должностных лиц

Президент обсудил с премьер-министром Сергеем Корецким необходимость проведения масштабных проверок в центральных органах исполнительной власти. Этот процесс охватит всех руководителей, включая тех, кто занимает должности в статусе исполняющих обязанности.

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«В центральных органах исполнительной власти нужно проверить всех руководителей: назначенных и исполняющих обязанности», — отметил глава государства.

Особое внимание в ходе проверок будет уделено государственным учреждениям, где существуют традиционно высокие коррупционные риски. Речь идет прежде всего о налоговой службе, АРМА и различных государственных инспекциях.

«От налоговой, АРМА и до различных инспекций, у которых есть коррупционные риски и они высоки», — подытожил политик.

Напомним, Зеленский призвал Раду поддержать семь важных законопроектов . Нардепы должны их рассмотреть на этой неделе, чтобы Украина смогла получить миллиарды долларов от партнеров.

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