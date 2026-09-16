"Хочется целовать небо": астронавтка NASA сняла редкую аномалию над Землей (фото)

Астронавты на МКС увидели аномальное полярное сияние над Землей / © pixabay.com

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Необычное свечение атмосферы Земли было зафиксировано 7 сентября 2026 года с борта Международной космической станции. Фотография, сделанная на высоте около 411 км над Кыргызстаном, показала яркий пурпурный оттенок полярного сияния.

Об этом говорится в публикации NASA Earth Observatory.

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Редкое сияние сфотографировали с МКС

Автором снимка стала астронавтка NASA Джессика Меир, находившаяся на Международной космической станции в пределах экспедиции 75. Для фотографии она использовала цифровую камеру Nikon Z9.

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Кадр сделали с высоты примерно 411 км над Кыргызстаном. На нем видно свечение атмосферы, в котором вместо привычных преимущественно зеленых оттенков заметен насыщенный пурпурный цвет.

Меир также поделилась фотографией в соцсетях и отметила, что раньше не видела такого полярного сияния.

Пурпурное полярное сияние с орбиты. Автор Джессика Меир / © NASA

«Джими Хендрикс был бы в восторге, если бы увидел вчерашнее северное сияние. Я еще никогда не видела в сиянии такого яркого фиолетового оттенка – от этого действительно хочется целовать небо», – написала астронавтка.

Откуда берется цвет полярного сияния

Полярное сияние возникает в результате взаимодействия заряженных частиц от Солнца с магнитным полем Земли. Частицы солнечного ветра проникают в верхние слои атмосферы, где передают энергию атомам и молекулам кислорода и азота.

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Когда эти частицы возвращаются в более стабильное состояние, они излучают свет. Именно это свечение мы воспринимаем как цветные полосы полярного сияния.

Самый известный зеленый оттенок обычно создает кислород на определенной высоте. Красное свечение также связано с кислородом, но возникает при других условиях и на большей высоте.

Пурпурные и фиолетовые оттенки более сложны по своему происхождению. Они могут возникать из-за излучения возбужденных молекул азота, которое накладывается на другие цвета, создавая для наблюдателя смесь оттенков.

Почему на этот раз сияние было именно пурпурным

Как объясняет Daily Galaxy, необычный цвет связан с повышенной солнечной активностью и сочетанием нескольких атмосферных излучений.

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При усилении солнечной активности к Земле поступает больше заряженных частиц. Они изменяют условия в верхних слоях атмосферы, а разница в высоте, составе газов и энергии частиц влияет на то, какой цвет увидит наблюдатель.

Поэтому пурпурное сияние не является отдельным «новым видом» полярного сияния. Речь идет о необычном сочетании физических условий, при которых разные длины волн света смешиваются и создают такой оттенок.

Солнце буквально изменяет облик земного неба

Солнце постоянно выбрасывает потоки заряженных частиц, двигающихся сквозь космос. Магнитное поле Земли в значительной степени защищает планету от этого потока, но часть частиц устремляется к верхней атмосфере, особенно вблизи полярных областей.

Когда солнечная активность усиливается, полярные сияния могут становиться ярче и распространяться на более низкие широты. Именно такие события позволяют ученым наблюдать, как меняется верхняя атмосфера в ответ на процессы на Солнце.

Для исследователей подобные снимки важны не только из-за необычного вида. По характеру свечения можно получать дополнительную информацию о составе атмосферы, высоте, на которой происходят процессы, и влиянии солнечной активности на околоземное пространство.

Пурпурное сияние в этом случае явилось результатом сложного взаимодействия солнечных частиц, магнитного поля Земли и газов в верхних слоях атмосферы.

Напомним, астронавты показали, как ведет себя вода в космосе . NASA опубликовало невероятное видео, показывающее, как капля становится идеальным шаром.

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