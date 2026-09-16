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"Хочется целовать небо": астронавтка NASA сняла редкую аномалию над Землей (фото)
Необычное пурпурное свечение атмосферы Земли было зафиксировано с борта Международной космической станции.
Необычное свечение атмосферы Земли было зафиксировано 7 сентября 2026 года с борта Международной космической станции. Фотография, сделанная на высоте около 411 км над Кыргызстаном, показала яркий пурпурный оттенок полярного сияния.
Об этом говорится в публикации NASA Earth Observatory.
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Автором снимка стала астронавтка NASA Джессика Меир, находившаяся на Международной космической станции в пределах экспедиции 75. Для фотографии она использовала цифровую камеру Nikon Z9.
Кадр сделали с высоты примерно 411 км над Кыргызстаном. На нем видно свечение атмосферы, в котором вместо привычных преимущественно зеленых оттенков заметен насыщенный пурпурный цвет.
Меир также поделилась фотографией в соцсетях и отметила, что раньше не видела такого полярного сияния.
«Джими Хендрикс был бы в восторге, если бы увидел вчерашнее северное сияние. Я еще никогда не видела в сиянии такого яркого фиолетового оттенка – от этого действительно хочется целовать небо», – написала астронавтка.
Откуда берется цвет полярного сияния
Полярное сияние возникает в результате взаимодействия заряженных частиц от Солнца с магнитным полем Земли. Частицы солнечного ветра проникают в верхние слои атмосферы, где передают энергию атомам и молекулам кислорода и азота.
Когда эти частицы возвращаются в более стабильное состояние, они излучают свет. Именно это свечение мы воспринимаем как цветные полосы полярного сияния.
Самый известный зеленый оттенок обычно создает кислород на определенной высоте. Красное свечение также связано с кислородом, но возникает при других условиях и на большей высоте.
Пурпурные и фиолетовые оттенки более сложны по своему происхождению. Они могут возникать из-за излучения возбужденных молекул азота, которое накладывается на другие цвета, создавая для наблюдателя смесь оттенков.
Почему на этот раз сияние было именно пурпурным
Как объясняет Daily Galaxy, необычный цвет связан с повышенной солнечной активностью и сочетанием нескольких атмосферных излучений.
При усилении солнечной активности к Земле поступает больше заряженных частиц. Они изменяют условия в верхних слоях атмосферы, а разница в высоте, составе газов и энергии частиц влияет на то, какой цвет увидит наблюдатель.
Поэтому пурпурное сияние не является отдельным «новым видом» полярного сияния. Речь идет о необычном сочетании физических условий, при которых разные длины волн света смешиваются и создают такой оттенок.
Солнце буквально изменяет облик земного неба
Солнце постоянно выбрасывает потоки заряженных частиц, двигающихся сквозь космос. Магнитное поле Земли в значительной степени защищает планету от этого потока, но часть частиц устремляется к верхней атмосфере, особенно вблизи полярных областей.
Когда солнечная активность усиливается, полярные сияния могут становиться ярче и распространяться на более низкие широты. Именно такие события позволяют ученым наблюдать, как меняется верхняя атмосфера в ответ на процессы на Солнце.
Для исследователей подобные снимки важны не только из-за необычного вида. По характеру свечения можно получать дополнительную информацию о составе атмосферы, высоте, на которой происходят процессы, и влиянии солнечной активности на околоземное пространство.
Пурпурное сияние в этом случае явилось результатом сложного взаимодействия солнечных частиц, магнитного поля Земли и газов в верхних слоях атмосферы.
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