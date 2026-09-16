В Карпатах скрылось загадочное озеро: почему его называют Мертвым

Клюква озеро

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Клюква озеро расположено в заповеднике «Сколевские Бескиды» у водопада Каменка, высоко в горах. Люди чаще зовут его Мертвым или Черным из-за темной воды и давней мысли, что там никто не живет.

Об этом сообщает Конкурент.

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На самом деле название «Мертве» обманчиво, ведь рыба здесь действительно не водится из-за особенностей воды и сероводорода, но экосистема водоема вполне жива.

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В иле обитают мелкие рачки, в воде развиваются личинки стрекоз, а у затонувшего дерева встречаются тритоны. А эффект черного зеркала возникает из-за заболоченной местности, торфа и органических остатков, слой которых местами превышает два метра.

У водоема есть и другие уникальные черты. Например, по ее поверхности дрейфует плавучий остров из корней и веток. Однако ходить у берега опасно из-за шаткой трясины, поэтому наступать на мох категорически запрещено.

Также на местном болоте растет редкое хищное растение — росичка круглолистая, питающаяся насекомыми и болотная клюква. Именно от этого растения озеро и получило свое официальное название, а не птиц.

Мертвое озеро / © vidviday.ua

Местные легенды об «озере без дна» учёные опровергают. Они объясняют всякую «мистику» обычными природными процессами торфяника. Добраться до Журавлиного можно туристической тропой от водопада Каменка.

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Напомним, супруги из Молдовы Мария и Саша посетили Украину, в частности Карпаты, и они были поражены поездкой. Им невероятно понравились карпатские деревни, где раскинулись безлюдные горы.

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