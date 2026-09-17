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- Украина
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Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину с утра 17 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
Черниговщина: реактивные БпЛА — мимо Бобровицы в направлении Киевщины.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок.
Мы ранее информировали, что Россия ударила беспилотником по торгово-развлекательному центру в Сумах, в результате чего здание потерпело разрушения, там вспыхнул пожар.
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