Гол Яремчука принес "Олимпиакосу" победу в матче Лиги Европы

Роман Яремчук / © Associated Press

Реклама

Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил победный гол в домашнем матче первого тура основной стадии Лиги Европы против польской "Ягеллонии".

30-летний украинец вышел на замену на 62-й минуте встречи при счете 1:1. На 84-й минуте Яремчук ударом головой замкнул подачу с правого фланга от Ремо Фройлера.

Реклама

Это гол стал для Яремчука первым с мая 2026 года. До этого Роман последний раз забивал в официальном матче еще за "Лион" в чемпионате Франции, где выступал на правах аренды.

Реклама

Предыдущий гол в официальном матче за "Олимпиакос" он забивал еще в 2025 году в Кубке Греции.

Гол Яремчука стал решающим — "Олимпиакос" одолел "Ягеллонию" со счетом 2:1.

Отметим, что Яремчук сначала не попал в заявку "Олимпиакоса" на Лигу Европы, но затем пирейский клуб дозаявил украинца вместо травмированного марокканского нападающего Аюба Эль-Кааби.

Во втором туре Лиги Европы греческий клуб на выезде сразится с французским "Марселем", а польская команда примет армянский "Арарат-Армения". Оба матча состоятся 15 октября.

Реклама

Ранее сообщалось, что Яремчук попал в состав сборной Украины на грядущие матчи Лиги наций.

Новости партнеров

Новости партнеров