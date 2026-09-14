"Олимпиакос" дозаявил Яремчука на Лигу Европы

Роман Яремчук / © Associated Press

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Греческий "Олимпиакос" дозаявил украинского форварда Романа Яремчука на матчи основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Ранее 30-летний украинец не попал в заявку своего клуба на Лигу Европы, но теперь в обновленной версии заявки пирейцев заменил травмированного марокканского нападающего Аюба Эль-Кааби.

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В еврокубках Яремчук будет выступать за греческий клуб под 11-м номером.

В этом сезоне Роман провел два матча за "Олимпиакос" во всех турнирах, выходя на поле со скамейки для запасных.

В первом туре основного этапа Лиги Европы команда Яремчука примет польскую "Ягеллонию". Матч состоится в среду, 16 сентября, начало — в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинский форвард забил в пятом матче подряд в чемпионате Нидерландов.

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