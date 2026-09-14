"Олімпіакос" дозаявив Яремчука на Лігу Європи

Роман Яремчук / © Associated Press

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Грецький "Олімпіакос" дозаявив українського форварда Романа Яремчука на матчі основного етапу Ліги Європи сезону-2026/27.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

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Раніше 30-річний українець не потрапив до заявки свого клубу на Лігу Європи, але тепер в оновленій версії заявки пірейців замінив травмованого марокканського нападника Аюба Ель-Каабі.

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У єврокубках Яремчук виступатиме за грецький клуб під 11-м номером.

Цього сезону Роман провів два матчі за "Олімпіакос" у всіх турнірах, виходячи на поле з лавки для запасних.

У першому турі основного етапу Ліги Європи команда Яремчука прийме польську "Ягеллонію". Матч відбудеться у середу, 16 вересня, початок — о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що український форвард забив у п'ятому матчі поспіль у чемпіонаті Нідерландів.

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