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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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126
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1 хв

Клуби українців отримали суперників у основному етапі Ліги Європи та Ліги конференцій

Команди українських футболістів дізналися, з ким зіграють в основному етапі єврокубків.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Віктор Циганков

Віктор Циганков / facebook.com/afcajax

У п'ятницю, 28 серпня, у Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій сезону-2026/27.

Зокрема своїх суперників в основному етапі турнірів дізналися і клуби, за які виступають українці.

В основному раунді Ліги Європи кожна команда проведе по 8 матчів, а в основному етапі Ліги конференцій — по 6 поєдинків.

Ліга Європи

"Бенфіка" (Георгій Судаков, Анатолій Трубін): АЗ, "Мілан", "Селтік", "Вікторія" Пльзень, "Лех", "Омонія", ОФІ, НЕК

"Олімпіакос" (Роман Яремчук): "Мілан", "Марсель", "Спарта", "Ренн", "Ягеллонія", "Цельє", "Гоффенгайм", "Торренсе"

"Андерлехт" (Данило Сікан): "Ліон", "Марсель", "Зальцбург", "Динамо" Загреб, "Сандерленд", "Ягеллонія", "Гоффенгайм", ОФІ

Ліга конференцій

"Аякс" (Віктор Циганков): "Аталанта", "Мітьюлланд", "Хетафе", "Сент-Трюйден", "Хайдук", "Тун"

"Трабзонспор" (Руслан Малиновський, Арсеній Батагов): "Фрайбург", "Црвена Звезда", "Хартс", КуПС, "Яблонець", ЦСКА Софія.

"Університатя Крайова" (Олександр Романчук, Павло Ісенко): "Копенгаген", "Брайтон", "Хетафе", "Кайрат", "Інтер Ескальдес", "Егнатія"

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався суперників в основному раунді Ліги чемпіонів.

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