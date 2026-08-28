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Клуби українців отримали суперників у основному етапі Ліги Європи та Ліги конференцій
Команди українських футболістів дізналися, з ким зіграють в основному етапі єврокубків.
У п'ятницю, 28 серпня, у Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій сезону-2026/27.
Зокрема своїх суперників в основному етапі турнірів дізналися і клуби, за які виступають українці.
В основному раунді Ліги Європи кожна команда проведе по 8 матчів, а в основному етапі Ліги конференцій — по 6 поєдинків.
Ліга Європи
"Бенфіка" (Георгій Судаков, Анатолій Трубін): АЗ, "Мілан", "Селтік", "Вікторія" Пльзень, "Лех", "Омонія", ОФІ, НЕК
"Олімпіакос" (Роман Яремчук): "Мілан", "Марсель", "Спарта", "Ренн", "Ягеллонія", "Цельє", "Гоффенгайм", "Торренсе"
"Андерлехт" (Данило Сікан): "Ліон", "Марсель", "Зальцбург", "Динамо" Загреб, "Сандерленд", "Ягеллонія", "Гоффенгайм", ОФІ
Ліга конференцій
"Аякс" (Віктор Циганков): "Аталанта", "Мітьюлланд", "Хетафе", "Сент-Трюйден", "Хайдук", "Тун"
"Трабзонспор" (Руслан Малиновський, Арсеній Батагов): "Фрайбург", "Црвена Звезда", "Хартс", КуПС, "Яблонець", ЦСКА Софія.
"Університатя Крайова" (Олександр Романчук, Павло Ісенко): "Копенгаген", "Брайтон", "Хетафе", "Кайрат", "Інтер Ескальдес", "Егнатія"
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався суперників в основному раунді Ліги чемпіонів.