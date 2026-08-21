Яке свято 28 серпня 2026 року / © ТСН

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28 серпня 2026 року — п’ятниця. 1646-й день війни в Україні.

Яке свято 28 серпня

28 серпня віряни святкують День пам’яті преподобного Мойсея Мурина / © pexels.com

28 серпня віряни святкують День пам’яті преподобного Мойсея Мурина. Він жив у IV столітті в Єгипті, був ефіопського походження. У молодості Мойсей вів грішне життя: був ватажком розбійників, але згодом глибоко розкаявся, залишив минуле й пішов у монастир. У монастирі він став відомий своїм смиренням, постом і молитвою, подолавши старі пристрасті. Згодом став священником і духовним наставником для багатьох ченців. Загинув близько 400 року під час нападу розбійників на скит.

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28 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день публічного читання коміксів / © pexels.com

28 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день публічного читання коміксів. Це неофіційне свято, створене 2010 року, щоб популяризувати комікси як форму мистецтва й літератури та показати, що їх можна читати не лише дітям, а людям будь-якого віку. Ідея свята проста: взяти улюблений комікс і читати його у громадському місці — у парку, кафе, бібліотеці чи транспорті — відкрито демонструючи свою любов до цього жанру.

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28 серпня День краватки-метелика / © pexels.com

Також 28 серпня День краватки-метелика. Історія краватки-метелика сягає XVII століття. Вважається, що її походження пов’язане з хорватськими солдатами, які під час Тридцятирічної війни носили шийні хустки для закріплення коміра. Французи перейняли цей стиль, а слово cravate («краватка») походить від назви «хорват». Згодом аксесуар перетворився на сучасну краватку-метелик.

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