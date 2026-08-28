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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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583
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2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто носити зелений колір

Зелений колір традиційно вважається головним природним кольором — у своїх різних відтінках він нагадує про листя, траву та рослини.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп / © Credits

А психологи вважають, що він є найгармонійнішим у всьому спектрі, оскільки дарує нам спокій і умиротворення. Як не дивно, але саме ця його властивість підходить не всім, оскільки порушує внутрішній баланс, зміщуючи його в той чи той бік. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто носити зелений колір.

Овен

Овни — яскравий, стрімкий і діяльний знак, який завжди налаштований на рух уперед. Зелений колір у їхньому випадку змінює знак із «плюса» на «мінус», як це відбувається з вогнем, який заливають водою. У такому разі він втрачає свої властивості, перетворюючись на пару; щось подібне відбувається й із представниками цього знака, які стають млявими й апатичними.

Близнята

Близнята — не лише товариський, а й легкозбудливий знак зодіакального кола: його представники, як то кажуть, «заводяться» з півповороту, що допомагає їм без зволікання долучитися до будь-якої розмови і, як наслідок, будь-якого проєкту Заспокійливий ефект зеленого кольору гальмує їхню реакцію та уповільнює дії, які вони в іншому разі здійснили б миттєво.

Стрілець

Стрільці — як найоптимістичніші представники зодіаку — під впливом зеленого спочатку заспокоюються, що може бути для них навіть приємним, але потім — під впливом протипоказаної їм бездіяльності — впадають у зневіру. Оскільки в результаті вони можуть дійти до депресії, одягу в таких тонах їм бажано уникати — як то кажуть, так буде веселіше.

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