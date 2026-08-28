- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 583
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто носити зелений колір
Зелений колір традиційно вважається головним природним кольором — у своїх різних відтінках він нагадує про листя, траву та рослини.
А психологи вважають, що він є найгармонійнішим у всьому спектрі, оскільки дарує нам спокій і умиротворення. Як не дивно, але саме ця його властивість підходить не всім, оскільки порушує внутрішній баланс, зміщуючи його в той чи той бік. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто носити зелений колір.
Овен
Овни — яскравий, стрімкий і діяльний знак, який завжди налаштований на рух уперед. Зелений колір у їхньому випадку змінює знак із «плюса» на «мінус», як це відбувається з вогнем, який заливають водою. У такому разі він втрачає свої властивості, перетворюючись на пару; щось подібне відбувається й із представниками цього знака, які стають млявими й апатичними.
Близнята
Близнята — не лише товариський, а й легкозбудливий знак зодіакального кола: його представники, як то кажуть, «заводяться» з півповороту, що допомагає їм без зволікання долучитися до будь-якої розмови і, як наслідок, будь-якого проєкту Заспокійливий ефект зеленого кольору гальмує їхню реакцію та уповільнює дії, які вони в іншому разі здійснили б миттєво.
Стрілець
Стрільці — як найоптимістичніші представники зодіаку — під впливом зеленого спочатку заспокоюються, що може бути для них навіть приємним, але потім — під впливом протипоказаної їм бездіяльності — впадають у зневіру. Оскільки в результаті вони можуть дійти до депресії, одягу в таких тонах їм бажано уникати — як то кажуть, так буде веселіше.
Читайте також:
Україна вступає в новий цикл: чому 2026–2027 роки можуть стати переламними
Ретроградна Венера від 15 серпня до 15 грудня 2026 року: що зміниться у стосунках та фінансах
Сонце в Леві від 23 серпня до 23 вересня 2026 року: час, коли доведеться розібратися у своєму житті