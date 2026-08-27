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- Шоу-бізнес
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Була без бюстгальтера: Джої Кінг у прозорому мереживному комплекті позувала на фотоколі
Акторка привернула увагу на події своїм пікантним аутфітом.
Джої Кінг відвідала у Лондоні фотокол фільму «Практична магія 2», у якому знялася.
Дівчина обрала для такої події спокусливий образ. На ній був сміливий чорний комплект, що складався з кроптопа і довгої спідниці. Вбрання було виготовлене з прозорого мережива з об’ємним квітковим декором та дрібними блискучими елементами.
Топ мав бретельки, що зав’язувалися на шиї, та широкий атласний волан на декольте. Під ним, до речі, на дівчині не було бюстгальтера, що додало її луку пікантності.
Пряма спідниця максі облягала фігуру Джої, а ажурна тканина створювала ефект оголеного тіла. Попри прозорість, монохромний лук мав елегантний і вишуканий вигляд.
Із прикрас вона використала лаконічні золоті каблучки. Довге волосся нового насиченого мідно-рудого відтінку вона ідеально вирівняла і закинула на спину. У макіяжі акторка підкреслила блакитні очі тінями, чорною підводкою і тушшю, а також нанесла рожеві рум’яна та помаду ягідного відтінку.
Джої позувала перед камерами разом з колегами — Мейсі Вільямс, Ніколь Кідман і Сандрою Буллок, а також з режисеркою фільму Сюзанною Бір.
В українських кінотеатрах фільм «Практична магія 2» з’явиться 11 вересня.