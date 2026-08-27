Була без бюстгальтера: Джої Кінг у прозорому мереживному комплекті позувала на фотоколі

Джої Кінг / © Associated Press

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Джої Кінг відвідала у Лондоні фотокол фільму «Практична магія 2», у якому знялася.

Дівчина обрала для такої події спокусливий образ. На ній був сміливий чорний комплект, що складався з кроптопа і довгої спідниці. Вбрання було виготовлене з прозорого мережива з об’ємним квітковим декором та дрібними блискучими елементами.

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Джої Кінг / © Associated Press

Топ мав бретельки, що зав’язувалися на шиї, та широкий атласний волан на декольте. Під ним, до речі, на дівчині не було бюстгальтера, що додало її луку пікантності.

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Джої Кінг / © Associated Press

Пряма спідниця максі облягала фігуру Джої, а ажурна тканина створювала ефект оголеного тіла. Попри прозорість, монохромний лук мав елегантний і вишуканий вигляд.

Джої Кінг і Мейсі Вільямс / © Associated Press

Із прикрас вона використала лаконічні золоті каблучки. Довге волосся нового насиченого мідно-рудого відтінку вона ідеально вирівняла і закинула на спину. У макіяжі акторка підкреслила блакитні очі тінями, чорною підводкою і тушшю, а також нанесла рожеві рум’яна та помаду ягідного відтінку.

Джої позувала перед камерами разом з колегами — Мейсі Вільямс, Ніколь Кідман і Сандрою Буллок, а також з режисеркою фільму Сюзанною Бір.

Мейсі Вільямс, Сандри Буллок, Сюзанна Бір, Ніколь Кідман і Джої Кінг / © Associated Press

В українських кінотеатрах фільм «Практична магія 2» з’явиться 11 вересня.

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