ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Джої Кінг вийшла на червону доріжку в "нічній сорочці": прозорий лук зірки викликав шалену реакцію

Акторка затьмарила колег сміливим образом від відомого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Джої Кінг

Джої Кінг / © Associated Press

Джої Кінг приєдналася до своїх колег по фільму «Практичної магії 2» — Ніколь Кідман, Мейсі Вільямс і Сандри Буллок — на килимовій доріжці лондонської прем’єри. 27-річна зірка обрала сукню, що нагадувала нічну сорочку, адже була повністю прозорою.

Джої Кінг / © Associated Press

Джої Кінг / © Associated Press

Вбрання дівчини було від бренду Miu Miu і виконане і трендовому відтінку вершкового масла. У сукні був довгий шлейф, рукава-ліхтарики, а також її прикрашали аплікації у вигляді квітів.

Ніжну сукню Джої поєднала з комплектом спідньої білизни, який добре було видно через прозову тканину.

Джої Кінг / © Associated Press

Джої Кінг / © Associated Press

Джої Кінг / © Associated Press

Джої Кінг / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie