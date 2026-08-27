- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
Джої Кінг вийшла на червону доріжку в "нічній сорочці": прозорий лук зірки викликав шалену реакцію
Акторка затьмарила колег сміливим образом від відомого бренду.
Джої Кінг приєдналася до своїх колег по фільму «Практичної магії 2» — Ніколь Кідман, Мейсі Вільямс і Сандри Буллок — на килимовій доріжці лондонської прем’єри. 27-річна зірка обрала сукню, що нагадувала нічну сорочку, адже була повністю прозорою.
Вбрання дівчини було від бренду Miu Miu і виконане і трендовому відтінку вершкового масла. У сукні був довгий шлейф, рукава-ліхтарики, а також її прикрашали аплікації у вигляді квітів.
Ніжну сукню Джої поєднала з комплектом спідньої білизни, який добре було видно через прозову тканину.
Коментарі
Сортувати: