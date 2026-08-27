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- Шоу-бизнес
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Она была без бюстгальтера: Джои Кинг в прозрачном кружевном комплекте позировала на фотоколле
Актриса привлекла внимание на мероприятии своим пикантным нарядом.
Джои Кинг посетила в Лондоне фотоколл фильма «Практическая магия 2», в котором она снялась.
Девушка выбрала для этого мероприятия соблазнительный образ. На ней был смелый черный комплект, состоящий из кроп-топа и длинной юбки. Наряд был сшит из прозрачного кружева с объемным цветочным декором и мелкими блестящими элементами.
Топ имел бретельки, завязывающиеся на шее, и широкий атласный волан на декольте. Под ним, кстати, на девушке не было бюстгальтера, что придало ее луку пикантности.
Прямая юбка макси облегала фигуру Джои, а ажурная ткань создавала эффект обнаженного тела. Несмотря на прозрачность, монохромный наряд выглядел элегантно и изысканно.
Из украшений она выбрала лаконичные золотые кольца. Длинные волосы нового насыщенного медно-рыжего оттенка она идеально выровняла и зачесала назад. В макияже актриса подчеркнула голубые глаза тенями, черной подводкой и тушью, а также нанесла розовые румяна и помаду ягодного оттенка.
Джои позировала перед камерами вместе с коллегами — Мэйси Уильямс, Николь Кидман и Сандрой Буллок, а также с режиссером фильма Сюзанной Бир.
В украинских кинотеатрах фильм «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.