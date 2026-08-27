Она была без бюстгальтера: Джои Кинг в прозрачном кружевном комплекте позировала на фотоколле

Джои Кинг / © Associated Press

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Джои Кинг посетила в Лондоне фотоколл фильма «Практическая магия 2», в котором она снялась.

Девушка выбрала для этого мероприятия соблазнительный образ. На ней был смелый черный комплект, состоящий из кроп-топа и длинной юбки. Наряд был сшит из прозрачного кружева с объемным цветочным декором и мелкими блестящими элементами.

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Джои Кинг / © Associated Press

Топ имел бретельки, завязывающиеся на шее, и широкий атласный волан на декольте. Под ним, кстати, на девушке не было бюстгальтера, что придало ее луку пикантности.

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Джои Кинг / © Associated Press

Прямая юбка макси облегала фигуру Джои, а ажурная ткань создавала эффект обнаженного тела. Несмотря на прозрачность, монохромный наряд выглядел элегантно и изысканно.

Джои Кинг и Мэйси Уильямс / © Associated Press

Из украшений она выбрала лаконичные золотые кольца. Длинные волосы нового насыщенного медно-рыжего оттенка она идеально выровняла и зачесала назад. В макияже актриса подчеркнула голубые глаза тенями, черной подводкой и тушью, а также нанесла розовые румяна и помаду ягодного оттенка.

Джои позировала перед камерами вместе с коллегами — Мэйси Уильямс, Николь Кидман и Сандрой Буллок, а также с режиссером фильма Сюзанной Бир.

Мэйси Уильямс, Сандра Буллок, Сюзанна Бир, Николь Кидман и Джои Кинг / © Associated Press

В украинских кинотеатрах фильм «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.

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