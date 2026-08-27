В черном платье с открытой спиной: Мэйси Уильямс в готическом образе появилась на фотоколле

Мэйси Уильямс / © Associated Press

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В Лондоне состоялась фотосессия к фильму «Практическая магия 2», на которую пришла Мэйси Уильямс.

Для своего выхода актриса выбрала черное платье макси с приталенным корсетным верхом и объемной драпировкой. Наряд имел на одном плече необычные спущенные бретельки, обнаженную спину и длинный шлейф, эффектно расстилавшийся позади нее.

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Мэйси Уильямс / © Associated Press

К наряду Мэйси прикрепила множество декоративных брошей в виде композиции из цветов, листьев и плодов.

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Мэйси Уильямс / © Associated Press

Уильямс дополнила свой наряд чокером, ожерельем с камнями и экстравагантным кольцом с миниатюрным серебряным кошельком из металлических колец.

В макияже Мэйси сделала акцент на глазах с помощью фиолетовых теней и черной подводки, а для губ выбрала помаду ягодно-бежевого оттенка.

Джои Кинг / © Associated Press

К Мейси на фотосессии также присоединились ее коллеги по фильму — Николь Кидман, Сандра Буллок и Джои Кинг.

Мэйси Уильямс, Сандра Буллок, Николь Кидман и Джои Кинг / © Associated Press

Напомним, Мэйси Уильямс в необычном наряде пришла на радио.

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На широких украинских экранах фильм «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.

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