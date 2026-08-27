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- Шоу-бизнес
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В черном платье с открытой спиной: Мэйси Уильямс в готическом образе появилась на фотоколле
Актриса продемонстрировала в Лондоне эффектный наряд, который прекрасно соответствовал волшебной атмосфере нового фильма.
В Лондоне состоялась фотосессия к фильму «Практическая магия 2», на которую пришла Мэйси Уильямс.
Для своего выхода актриса выбрала черное платье макси с приталенным корсетным верхом и объемной драпировкой. Наряд имел на одном плече необычные спущенные бретельки, обнаженную спину и длинный шлейф, эффектно расстилавшийся позади нее.
К наряду Мэйси прикрепила множество декоративных брошей в виде композиции из цветов, листьев и плодов.
Уильямс дополнила свой наряд чокером, ожерельем с камнями и экстравагантным кольцом с миниатюрным серебряным кошельком из металлических колец.
В макияже Мэйси сделала акцент на глазах с помощью фиолетовых теней и черной подводки, а для губ выбрала помаду ягодно-бежевого оттенка.
К Мейси на фотосессии также присоединились ее коллеги по фильму — Николь Кидман, Сандра Буллок и Джои Кинг.
Напомним, Мэйси Уильямс в необычном наряде пришла на радио.
На широких украинских экранах фильм «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.