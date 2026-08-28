Король Чарльз висловив глибоку скорботу у зв'язку зі смертю норвезького монарха Гаральда V

Король Чарльз і король Гаральд V / © Getty Images

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Як повідомила королівська родина, норвезький монарх, найстарший правитель Європи, помер сьогодні вранці о 6:35 у віці 89 років.

В особистому повідомленні, опублікованому в соціальних мережах королівської сім'ї, король Чарльз згадав життя свого троюрідного брата Гаральда (король Едуард VII і королева Олександра Сполученого Королівства, які мали шістьох дітей, були прадідусем і прабабусею короля Гаральда і і прапрадідусем і прапрадідом короля Чарльза), написавши: «З глибоким сумом ми з дружиною дізналися про смерть мого дорогого кузена, короля Норвегії Гаральда V.

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Протягом тридцяти п'яти років король Гаральд служив своєму народу з непохитною відданістю, керуючи Норвегією в періоди великих змін із теплотою та смиренністю».

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«У той час як Норвегія сумує про втрату такої видатної особистості, вся моя сім'я приєднується до спогадів про улюбленого родича і друга, чия доброта, співчуття і глибоке почуття обов'язку відгукувалися ехом через море і крізь десятиліття».

У п'ятницю під час зміни варти прозвучала спеціальна музична посвята королю Гаральду. Крім того, прапори приспущені над Букінгемським палацом, Кларенс-гаусом, Віндзорським замком та Голірудським палацом в Единбурзі та залишаться на своїх місцях до 20:00.

Король Гаральд V та король Чарльз III / © Getty Images

Чарльз додав, підписавши послання своїм особистим підписом та ініціалами: «Сполучене Королівство та Норвегію пов'язують особливо тісні історичні та сімейні узи, причому Велика Британія була однією з перших країн, які визнали незалежність Норвегії та встановили дипломатичні відносини 1905 року. Ці особливі зв'язки ще більше зміцнилися під час жахливих випробувань Другої світової війни та допомагають згуртувати наші дві країни».

«Королева і я висловлюємо наші найглибші та найщиріші співчуття королеві Соні та всій її родині, оскільки Велика Британія поділяє скорботу Норвегії в цей час такої несамовитої втрати».

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Король Чарльз та король Гаральд V / © Getty Images

Після смерті Гаральда його син, принц Гокон, став королем Гоконом VIII, а принцеса Метте Маріт - королевою-консортом. Їхня дочка, принцеса Інгрід Олександра, тепер є спадкоємицею престолу.

Король Гокон та кронпринцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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