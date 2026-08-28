Король Гокон VIII та його дочка принцеса Інгрід Олександра відвідали засідання Державної ради

Король Гокон VIII та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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Новий король Норвегії головував на позачерговій Державній раді, скликаній після смерті його батька, короля Гаральда V. Це момент величезної інституційної значущості, коли новий монарх офіційно прийняв на себе обов'язки глави держави.

Кронпринцеса Інгрід Олександра супроводжувала батька, прибувши до Королівського палацу Осло.

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Король Гокон VIII і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Новий монарх і його дочка увійшли до Зали засідань Кабінету міністрів, де вже зібрався весь склад уряду, в урочистий момент після смерті Гаральда V. Перед початком засідання уряд вшанував хвилиною мовчання пам'ять покійного монарха.

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Під час цього позачергового засідання Державної ради уряд офіційно отримав повідомлення про смерть короля Гаральда та ініціював конституційні процедури, пов'язані з престолоуспадкуванням. Перед виконавчою владою Гокон офіційно оголосив про свій вступ на посаду. Хоча престолоуспадкування відбувається автоматично після смерті монарха, цей інституціональний акт знаменує та формалізує початок нової ери для норвезької монархії.

Король Гокон VIII / © Getty Images

Після цього міністри кабінету підписували книгу співчуттів у зв'язку зі смертю Гаральда V, перш ніж після засідання Державної ради було офіційно оголошено ім'я та девіз, обрані новим монархом.

Король Гокон VIII і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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