Помер король Норвегії: шведська королівська родина опублікувала зворушливий пост

Король Гаральд V / © Getty Images

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«З глибоким сумом моя сім'я і я отримали звістку про смерть нашого дорогого друга, короля Гаральда.

Життя короля Гаральда виняткове: після труднощів дитинства, пов'язаних з війною та вигнанням, він зміг повернутися у вільну Норвегію зі своєю родиною та спостерігати за фантастичним розвитком країни у XX столітті, а потім успадкувати престол свого батька.

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Король Гаральд V / © Associated Press

Як глава держави та успішний спортсмен, король Гаральд був видатним представником своєї країни. Він віддав «все заради Норвегії».

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Протягом багатьох років король був добрим другом для мене, моєї родини та Швеції. Зараз багато хто в нашій країні оплакує короля Гаральда.

Сьогодні моя сім'я і я висловлюємо найглибші співчуття королеві Соні.

Бажаю моєму дорогому хрещеникові Гокону, який тепер успадкує престол свого батька, всього найкращого та процвітання у його майбутній роботі на благо нашої братньої країни та народу», - йдеться у заяві шведського Карла XVI Густава.

Король Гаральд V / © Getty Images

На площі перед палацом люди покладають квіти на знак поваги до короля.

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У Норвегії оплакують короля Гаральда V / © Getty Images

У Норвегії оплакують короля Гаральда V / © Getty Images

У Норвегії оплакують короля Гаральда V / © Getty Images

У Норвегії оплакують короля Гаральда V / © Getty Images

Королю Гаральду було 89 років, він помер в університетській лікарні Осло після тривалої хвороби.

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