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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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579
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1 хв

Помер король Норвегії: шведська королівська родина опублікувала зворушливий пост

Шведська королівська родина опублікувала заяву у зв'язку із смертю короля Норвегії Гаральда V.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Гаральд V

Король Гаральд V / © Getty Images

«З глибоким сумом моя сім'я і я отримали звістку про смерть нашого дорогого друга, короля Гаральда.

Життя короля Гаральда виняткове: після труднощів дитинства, пов'язаних з війною та вигнанням, він зміг повернутися у вільну Норвегію зі своєю родиною та спостерігати за фантастичним розвитком країни у XX столітті, а потім успадкувати престол свого батька.

Король Гаральд V / © Associated Press

Король Гаральд V / © Associated Press

Як глава держави та успішний спортсмен, король Гаральд був видатним представником своєї країни. Він віддав «все заради Норвегії».

Протягом багатьох років король був добрим другом для мене, моєї родини та Швеції. Зараз багато хто в нашій країні оплакує короля Гаральда.

Сьогодні моя сім'я і я висловлюємо найглибші співчуття королеві Соні.

Бажаю моєму дорогому хрещеникові Гокону, який тепер успадкує престол свого батька, всього найкращого та процвітання у його майбутній роботі на благо нашої братньої країни та народу», - йдеться у заяві шведського Карла XVI Густава.

Король Гаральд V / © Getty Images

Король Гаральд V / © Getty Images

На площі перед палацом люди покладають квіти на знак поваги до короля.

У Норвегії оплакують короля Гаральда V / © Getty Images

У Норвегії оплакують короля Гаральда V / © Getty Images

У Норвегії оплакують короля Гаральда V / © Getty Images

У Норвегії оплакують короля Гаральда V / © Getty Images

У Норвегії оплакують короля Гаральда V / © Getty Images

У Норвегії оплакують короля Гаральда V / © Getty Images

У Норвегії оплакують короля Гаральда V / © Getty Images

У Норвегії оплакують короля Гаральда V / © Getty Images

Королю Гаральду було 89 років, він помер в університетській лікарні Осло після тривалої хвороби.

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