Другу добу по всій Україні паралізований рух потягів: рейси затримуються на понад 10 годин - список

Потяг УЗ. / © Укрзалізниця

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У п’ятницю, 28 серпня, через атаки і повітряні тривоги в Україні знову потяги курсують із суттєвими затримками. Масштабно змістився графік руху пасажирських поїздів як внутрішніх, так і міжнародних рейсів.

Про це стало відомо з інформації на офіційному сайті «УЗ».

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За даними «Укрзалізниці», затримки пов’язані з впливом бойових дій. Більшість рейсів курсують з відхиленнями від графіків від 1 год. до 9 год.

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Втім, окремі потяги відстають від розкладу на понад 10 годин. Приміром, Суми — Рахів — на 10:16 год., Полтава — Мукачево — на 12 год., Кременчук — Пшемисль Головний — 12 год. Найбільше затримується у дорозі поїзд Суми — Київ-Пасажирський — на 15 год.

В «УЗ» наголошують, що рейси затримуються по всій Україні, але жоден поїзд далекого сполучення не скасовано. Також низка потягів вирушатимуть у рейси із суттєвими затримками з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова.

«Все ще зберігаються затримки поїздів по всій країні, але відставання від графіка поступово скорочується. Втім, наслідки затяжних тривог і ворожих обстрілів будуть відчутними ще щонайменше протягом доби», — попередили у компанії.

Затримки потягів

Затримки потягів в Україні 28 серпня 2026-го. / © Укрзалізниця

Затримки потягів в Україні 28 серпня 2026-го. / © Укрзалізниця

Затримки потягів в Україні 28 серпня 2026-го. / © Укрзалізниця

Затримки потягів в Україні 28 серпня 2026-го. / © Укрзалізниця

Нагадаємо, напередодні вдень через масовану атаку по Україні також затримувалися десятки поїздів. Найбільше відхилення мав потяг №775/776 сполученням Суми — Київ-Пасажирський — майже 16 год.

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Через серйозний збій у русі «Укрзалізниця» зробила всі платні зали очікування на вокзалах країни безкоштовними для пасажирів до ранку п’ятниці, 28 серпня. Окрім того, компанія заявила, що гарантує стовідсоткове повернення коштів за квитки, якщо поїздка зірвалася не з вини пасажира.

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