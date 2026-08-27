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Через масовану атаку РФ десятки поїздів затримуються: найбільше — на 15 годин
Через обстріли й постійні нові загрози ударів низка потягів на різних маршрутах курсує зі значними затримками.
Сьогодні, 27 серпня, десятки поїздів «Укрзалізниці» курсують із затримками через бойові дії, зокрема через масований обстріл України.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Найбільше відхилення від графіка зафіксовано у поїзда №775/776 Суми — Київ-Пасажирський, який затримується на 15 годин 37 хвилин
Серед інших рейсів затримуються:
№93/94 Харків-Пас. — Хелм — запізнення 9 годин 5 хвилин
№83/84 Дніпро-Головний — Мукачево — запізнення 7 годин 13 хвилин
№7/8 Харків-Пас. — Одеса-Головна — запізнення 7 годин 8 хвилин
№37/38 Запоріжжя-1 — Київ-Пас. — запізнення 6 годин 56 хвилин
№79/80 Дніпро-Головний — Львів — запізнення 6 годин 40 хвилин
№119/120 Дніпро-Головний — Хелм — запізнення 6 годин 40 хвилин
№85/86 Запоріжжя-1 — Львів — запізнення 6 годин 29 хвилин
Відстають від графіка й поїзди з напрямку Запоріжжя. Йдеться, зокрема, про №85/86 Запоріжжя — Львів (7 годин 25 хвилин), №37/38 Запоріжжя — Київ-Пасажирський (7 годин 17 хвилин).
Атака по Україні 27 серпня — що відомо
У Бориспільському районі Київської області внаслідок російської атаки у четвер, 27 серпня, виникли пожежі у приватних будинках, складських приміщеннях та в екосистемах. Загалом рятувальники працюють на дев’яти локаціях у Бориспільському районі. Роботу ускладнюють загрози повторних російських атак, через які надзвичайники вже кілька разів призупиняли гасіння пожеж.
Також окупанти вдарили по Основ’янському району Харкова — під прицілом опинився ТЦ, через що постраждали люди, відомо й про загиблого чоловіка.