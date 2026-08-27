Затримки потягів фіксують на тлі чергових масованих атак Росії

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Сьогодні, 27 серпня, десятки поїздів «Укрзалізниці» курсують із затримками через бойові дії, зокрема через масований обстріл України.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

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Найбільше відхилення від графіка зафіксовано у поїзда №775/776 Суми — Київ-Пасажирський, який затримується на 15 годин 37 хвилин

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Серед інших рейсів затримуються:

№93/94 Харків-Пас. — Хелм — запізнення 9 годин 5 хвилин

№83/84 Дніпро-Головний — Мукачево — запізнення 7 годин 13 хвилин

№7/8 Харків-Пас. — Одеса-Головна — запізнення 7 годин 8 хвилин

№37/38 Запоріжжя-1 — Київ-Пас. — запізнення 6 годин 56 хвилин

№79/80 Дніпро-Головний — Львів — запізнення 6 годин 40 хвилин

№119/120 Дніпро-Головний — Хелм — запізнення 6 годин 40 хвилин

№85/86 Запоріжжя-1 — Львів — запізнення 6 годин 29 хвилин

Відстають від графіка й поїзди з напрямку Запоріжжя. Йдеться, зокрема, про №85/86 Запоріжжя — Львів (7 годин 25 хвилин), №37/38 Запоріжжя — Київ-Пасажирський (7 годин 17 хвилин).

Атака по Україні 27 серпня — що відомо

У Бориспільському районі Київської області внаслідок російської атаки у четвер, 27 серпня, виникли пожежі у приватних будинках, складських приміщеннях та в екосистемах. Загалом рятувальники працюють на дев’яти локаціях у Бориспільському районі. Роботу ускладнюють загрози повторних російських атак, через які надзвичайники вже кілька разів призупиняли гасіння пожеж.

Також окупанти вдарили по Основ’янському району Харкова — під прицілом опинився ТЦ, через що постраждали люди, відомо й про загиблого чоловіка.

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