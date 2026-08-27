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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Окупанти вгатили по ТЦ в обласному центрі — є загиблий та постраждалі

У Харкові посеред дня росіяни вдарили ударним дроном по ТЦ. За даними влади, є загиблий та постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Окупанти вгатили по ТЦ в обласному центрі — є загиблий та постраждалі

© Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 27 серпня, окупанти атакували Харків. Ворожий дрон влучив у ТЦ.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Ворог ударив бойовим дроном по Основ’янському району. Влучання в торгівельний центр. Надходить інформація про постраждалих внаслідок удару по торговельному центру. Їхня кількість і стан уточнюються.», — коротко зазначив він.

Очільник ОВА Олег Синєгубов, повідомив про загиблого.

«За уточненою інформацією, ворог атакував безпілотником торговий центр в Основ’янському районі Харкова. Наразі відомо про одного загиблого 40-річного чоловіка. Ще двоє людей постраждали.
На місці працюють усі наші есктрені служби», — написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня російські загарбники завдали удару по Харкову, один з безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок російської атаки постраждав 30-річний чоловік. У нього зафіксували гостру реакцію на стрес.

За даними Повітряних сил, російська армія в ніч проти 27 серпня вдарила по Україні двома протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М» /KN-23 та 258 дронами типу «Шахед», «Гербера», S8000 «Бандероль» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

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