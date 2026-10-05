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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар КАБа по Харкову: жителька розповіла, що відбувалося у квартирі

Жителька постраждалого внаслідок атаки РФ будинку у Харкові розповіла про удар російського КАБа.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Удар КАБа по Харкову: жителька розповіла, що відбувалося у квартирі

Атака на Харків 5 жовтня / © Генеральна прокуратура України

Жителька Харкова Лідія, яка опинилася в районі удару керованої авіабомби, розповіла про перші секунди після вибуху. За її словами, квартира суттєво не постраждала, однак усередині все опинилося в пилу.

Про це йшлося у коментарі жінки Новини.LIVE.

«Ми не сильно постраждали. У нас квартира виходить на інший бік. У нас тільки все в пилу після удару», — розповіла жінка.

Під час удару двері квартири відчинилися, а собака вибіг у двір. Після цього господиня почала шукати тварину.

«Двері відчинилися і собака втік. Я не зрозуміла, куди бігти. Я собаку просто шукала», — сказала Лідія.

На запитання про загиблих та постраждалих жінка відповіла, що чула про них, але особисто не бачила.

«Наскільки я знаю, що так. Я сама не бачила», — зазначила вона.

Ворожа авіабомба влучила в багатоповерхівку в Харкові — що відомо

Нагадаємо, 5 жовтня російська армія вдарила керованою авіабомбою по Слобідському району Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерхівку.

Відомо, що 5 людей загинули і ще 39 людей постраждали. Медики надають їм необхідну допомогу.

Раніше, 4 жовтня, ворог завдав удару по висотному багатоквартирному будинку в Харкові. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, шестеро людей постраждало.

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