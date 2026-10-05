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Удар КАБа по Харкову: жителька розповіла, що відбувалося у квартирі
Жителька постраждалого внаслідок атаки РФ будинку у Харкові розповіла про удар російського КАБа.
Жителька Харкова Лідія, яка опинилася в районі удару керованої авіабомби, розповіла про перші секунди після вибуху. За її словами, квартира суттєво не постраждала, однак усередині все опинилося в пилу.
Про це йшлося у коментарі жінки Новини.LIVE.
«Ми не сильно постраждали. У нас квартира виходить на інший бік. У нас тільки все в пилу після удару», — розповіла жінка.
Під час удару двері квартири відчинилися, а собака вибіг у двір. Після цього господиня почала шукати тварину.
«Двері відчинилися і собака втік. Я не зрозуміла, куди бігти. Я собаку просто шукала», — сказала Лідія.
На запитання про загиблих та постраждалих жінка відповіла, що чула про них, але особисто не бачила.
«Наскільки я знаю, що так. Я сама не бачила», — зазначила вона.
Ворожа авіабомба влучила в багатоповерхівку в Харкові — що відомо
Нагадаємо, 5 жовтня російська армія вдарила керованою авіабомбою по Слобідському району Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерхівку.
Відомо, що 5 людей загинули і ще 39 людей постраждали. Медики надають їм необхідну допомогу.
Раніше, 4 жовтня, ворог завдав удару по висотному багатоквартирному будинку в Харкові. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, шестеро людей постраждало.