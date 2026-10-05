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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
456
Час на прочитання
2 хв

Що покласти в гаманець, щоб у ньому завжди були гроші: трюки, які дійсно працюють

Такі символи достатку залишаються популярними, бо допомагають сформувати особливе ставлення до грошей.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Яким має бути гаманець, щоб у ньому водилися гроші

Яким має бути гаманець, щоб у ньому водилися гроші / © Freepik

З гаманцем у народних віруваннях пов’язували не лише зберігання грошей, а й фінансову удачу. Вважалося, що деякі речі здатні притягувати достаток, допомагати зберігати зароблене та не залишати гаманець порожнім. Серед найвідоміших грошових талісманів — лавровий лист, нерозмінна купюра, монета та кориця.

Раніше ми писали, куди поставити грошове дерево, щоб у домі панував достаток.

Лавровий лист — один із найпопулярніших оберегів

Якщо ви шукаєте, що покласти в гаманець, щоб водилися гроші, народні прикмети насамперед радять сухий лавровий лист. Його вважають символом успіху, перемоги та достатку.

Для такого грошового талісмана зазвичай вибирають цілий, чистий і сухий лист без плям та пошкоджень. Його можна покласти в окреме відділення гаманця або між купюрами. Коли лист починає кришитися, його замінюють новим.

Нерозмінна купюра та «щаслива» монета

Ще одна поширена народна прикмета на гроші — гаманець не повинен бути повністю порожнім. Навіть коли всі кошти витрачені, у ньому радять залишати хоча б одну купюру або монету.

Особливе місце займає так звана нерозмінна купюра. Це гроші, які не витрачають за жодних обставин. Вона символізує постійний достаток і має залишатися в гаманці як своєрідний запас.

Також можна покласти окрему монету-оберіг. За повір’ями, особливо щасливою вважається монета, яку людина знайшла чи отримала в подарунок.

Кориця та зерно — символи достатку

У народних віруваннях із фінансовим благополуччям також пов’язують корицю й зерно. Кориця символізує достаток і рух грошей, а зерно — урожай, запас і примноження.

Тому невелику суху паличку кориці або кілька зернят можна покласти в окрему кишеньку гаманця. Головне, щоб вони були сухими й не контактували безпосередньо з купюрами, адже крихти та волога можуть пошкодити паперові гроші. Подібні символи достатку згадуються серед сучасних народних грошових прикмет.

Яким має бути гаманець, щоб у ньому водилися гроші

Не менш важливим у народних прикметах вважається порядок у гаманці. У ньому не радять накопичувати старі чеки, непотрібні папірці та зім’яті купюри. Гроші рекомендують складати акуратно, а сам гаманець тримати чистим.

Також існує прикмета, що гаманець не можна класти на підлогу, бо можна втратити фінансову удачу.

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