Мільярди за кожен удар і закрите небо: у Раді назвали 4 кроки для Заходу у відповідь на терор РФ

Міст у Києві / © Texty.org.ua

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Російські удари по мостах, енергетичних об’єктах та іншій цивільній інфраструктурі України мають отримати сильнішу відповідь з боку США та Європи. Захід, зокрема, повинен посилити українську ППО, повернутися до обговорення закриття неба та використати заморожені російські активи.

Про це в коментарі ТСН.ua заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

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«Те, що відбувається, — це справжній повномасштабний геноцид. Одне з визначень геноциду у відповідній Конвенції 1948 року — це створення непридатних для життя умов. Те, що зараз робить і планує робити Росія протягом зими», — заявив Мережко.

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За його словами, західні держави мають посилити допомогу Україні на тлі нової ескалації.

«На США, на всьому західному цивілізованому демократичному світі лежить обов’язок надати необхідну допомогу Україні, щоб врятувати людей. Ви ж бачите, що відбувається, що ситуація тільки загострюється», — наголосив він.

Чотири кроки Заходу

Першим кроком Мережко назвав посилення української протиповітряної оборони.

Другим — повернення до ідеї закриття неба над Україною силами НАТО.

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«Це не втягує їх у війну, але це можливо. З міжнародно-правової точки зору тут все нормально, якщо є дозвіл або прохання України», — сказав нардеп.

Третім кроком він вважає конфіскацію заморожених російських активів і пропонує використовувати їх як інструмент стримування.

«Росія, наприклад, вдарила по мосту. Після цього Європа одразу дає Україні кілька мільярдів із заморожених російських активів», — пояснив Мережко.

Четвертий крок — зупинити російський «тіньовий флот» у Балтійському морі. За словами нардепа, це питання стосується вже не лише підтримки України, а й безпеки самої Європи.

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Росія системно атакує мости у Києві

Нагадаємо, на початку жовтня Росія розгорнула серію ударів по мостах у Києві. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), такі атаки можуть бути спрямовані на поступове пошкодження переправ, ускладнення логістики та дезорганізацію цивільного життя у столиці.

1 та 2 жовтня російські дрони неодноразово атакували Південний міст. Влучання зафіксували у дорожнє полотно, опорні елементи та захисні конструкції метрополітену. Через пошкодження рух мостом тимчасово обмежували.

3 жовтня під удар уперше потрапив Північний міст. Реактивний БпЛА пошкодив дорожнє покриття та контактну мережу тролейбусів. Уже наступного дня міст атакували повторно — на місці влучання утворилося значне пошкодження дорожнього полотна. Тоді повідомлялося про двох постраждалих.

Серія ударів по ключових переправах призвела до значних заторів у Києві та змусила перенаправляти частину транспортного потоку через інші мости.

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