Миллиарды за каждый удар и закрытое небо: в Раде назвали четыре шага для Запада в ответ на террор РФ

Мост в Киеве / © Блок Юлії Тимошенко

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Российские удары по мостам, энергетическим объектам и другой гражданской инфраструктуре Украины должны получить более сильный ответ со стороны США и Европы. Запад, в частности, должен усилить украинскую ПВО, вернуться к обсуждению закрытия неба и использовать замороженные российские активы.

Об этом в комментарии ТСН.ua заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

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«То, что происходит — это настоящий полномасштабный геноцид. Одно из определений геноцида в соответствующей Конвенции 1948 года — это создание непригодных для жизни условий. То, что сейчас делает и планирует делать Россия в течение зимы», — заявил Мережко.

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По его словам, западные государства должны усилить помощь Украине на фоне новой эскалации.

«На США, во всем западном цивилизованном демократическом мире лежит обязанность предоставить необходимую помощь Украине, чтобы спасти людей. Вы же видите, что происходит, что ситуация только накаляется», — подчеркнул он.

Четыре шага Запада

Первым шагом Мережко назвал усиление украинской противовоздушной обороны.

Вторым — возвращение к идее закрытия неба над Украиной силами НАТО.

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«Это не вовлекает их в войну, но это возможно. С международно-правовой точки зрения, здесь все нормально, если есть разрешение или просьба Украины», — сказал нардеп.

Третьим шагом он считает конфискацию замороженных российских активов и предлагает использовать их как инструмент сдерживания.

«Россия, например, ударила по мосту. После этого Европа сразу дает Украине несколько миллиардов из замороженных российских активов», — пояснил Мережко.

Четвертый шаг — остановить российский «теневой флот» в Балтийском море. По словам нардепа, этот вопрос касается уже не только поддержки Украины, но и безопасности самой Европы.

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Россия системно атакует мосты в Киеве

Напомним, в начале октября Россия развернула серию ударов по мостам в Киеве. По оценке Института изучения войны (ISW), такие атаки могут быть направлены на постепенное повреждение переправ, усложнение логистики и дезорганизацию гражданской жизни в столице.

1 и 2 октября российские дроны неоднократно атаковали Южный мост. Попадание зафиксировали в дорожное полотно, опорные элементы и защитные конструкции метрополитена. Из-за повреждения движение по мосту временно ограничивали.

3 октября под удар впервые попал Северный мост. Реактивный БпЛА повредил дорожное покрытие и контактную сеть троллейбусов. На следующий день мост атаковали повторно — на месте попадания образовалось значительное повреждение дорожного полотна. Тогда сообщалось о двух пострадавших.

Серия ударов по ключевым переправам привела к значительным пробкам в Киеве и заставила перенаправлять часть транспортного потока через другие мосты.

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