Имитация знаний или издевательства: учительница возмутилась перегрузкой школьной программы 9 класса

«В глазах 14-летнего гаснет огонек»: педагог призвала срочно разгрузить школьные учебники / © ТСН

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Украинская учительница химии и биологии Оксана Непота обратилась с открытым письмом к авторам школьных программ, заявив о критической перегрузке школьников.

Об этом педагог написала в соцсетях.

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Учительница убеждена — чрезмерное количество сложных терминов может приводить к механическому запоминанию («зубрению») вместо понимания предмета.

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В качестве примера Непота привела обычный урок химии в 9 классе по теме «Органические вещества: углеводы и липиды». Она утверждает, что 45 минут урока 14-летние учащиеся должны усвоить более 30 сложных научных терминов и концепций.

Педагог отмечает, что в реальных условиях 45-минутного урока на пояснение нового материала остается около 30 минут. Это означает, что на каждое сложное понятие приходится менее одной минуты.

«Посмотрите на 14-летнего Назара на третьей парте. Он пришел после физкультуры, впереди физика и английский. Он искренне пытается быть послушным. Открывает учебник, видит слово „амфифильность“ — и в его глазах гаснет огонек. Он не глуп. Просто его мозг включает естественную защиту от перегрузки. Парень понимает: проще бездумно зазубрить на 10 минут, выжечь на оценку и забыть как страшный сон, чем попытаться понять», — отмечает учительница.

Педагог признается: самое страшное в этом — чувство собственного бессилия как учителя.

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«Я стою у доски, смотрю в эти детские глаза и понимаю: вместо того, чтобы влюбить их в удивительный мир живого, я превращаюсь в ретранслятор телефонного справочника. Я вынуждена „гнать программу“, потому что впереди контрольная, вместо того чтобы просто поговорить с ними об их собственном теле», — делится Оксана Непота.

Что предлагает учительница

Оксана Непота отмечает, что ранее часть соответствующего материала школьники изучали позже, уже имея базовые знания по органической химии.

Чтобы сделать обучение более доступным, педагог предложила пять смен:

разделить тему на два-три урока, чтобы учащиеся имели больше времени на проработку материала;

перенести углубленную номенклатуру в старшую профильную школу, а в 9 классе оставить базовые понятия;

сместить акцент из химических формул на функции веществ. Вместо зазубривания дать наглядные аналогии

согласовать преподавание тем на уроках химии и биологии, чтобы учащиеся не изучали одинаковые понятия изолированно;

внедрить контекстное обучение вместо академизма. То есть объяснять предмет через жизненные вопросы.

«Знаете, откуда берутся взрослые люди, которые верят в „чудодейственные таблетки для похудения“, боятся ГМО, покупают „детокс-соки для вывода шлаков“ и бегают к псевдоученым? Они берутся с этих же уроков биологии в 9 классе», — отмечает учительница.

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По ее словам, если школа вместо понимания сущности дает ребенку только набор зазубренных слов, во взрослом возрасте на месте этих забытых сроков остается пустота.

«Детская голова — не флешка на 128 гигабайтов, куда можно бесконечно сбрасывать файлы. Программы пора пересматривать и писать их не с позиции академика, а по честному вопросу: способен ли ребенок этого возраста за это время это понять?», — подытожила педагог.

Раньше мы писали, что у Киеве только 2 студентов будут учиться на учителя физики.

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