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Украинец перелетел границу с Молдовой на мотопараплане: что произошло дальше
Летательный аппарат зафиксирован в воздушном пространстве Молдовы днем 26 октября, а обстоятельства незаконного пересечения границы сейчас выясняет пограничная полиция.
Гражданин Украины незаконно переместил границу с Молдовой на мотопараплане. После задержания он обратился к молдавским властям с просьбой предоставить ему убежище.
Об инциденте 26 октября сообщили Министерство обороны и Пограничная полиция Молдовы.
Центр воздушных операций Национальной армии зафиксировал летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство страны с территории Украины. По данным молдавского Минобороны, мотопараплан залетел в Молдову в 13:13 со стороны Черновицкой области, а в 13:32 его обнаружили недалеко от села Ларга Бричанского района.
Перед этим украинские пограничники сообщили молдавским коллегам о человеке, который незаконно пересекал границу в направлении Черновцы — Ларга.
Молдавские правоохранители начали поиски и примерно в двух километрах от государственной границы обнаружили гражданина Украины, который использовал моторный летательный аппарат типа параплана.
В ходе проверки мужчина обратился с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдовы.
Пограничная полиция страны продолжает расследование незаконного пересечения государственной границы и выясняет все обстоятельства инцидента.
Украинцы уже пытались попасть в Молдову через Днестр
Ранее схожий инцидент произошел 15 октября у молдавского села Голошница. Тогда гражданин Украины пытался переплыть Днестр, а два украинских пограничника во время преследования случайно оказались на территории Молдовы.
В ГНСУ объяснили, что лодка пограничного наряда вышла из строя, после чего из-за мелководья его прибило к молдавскому берегу. После выяснения обстоятельств военных вернули в Украину, а в Молдове из-за инцидента открыли уголовное производство.
Человек, которого преследовали пограничники, остался в Молдове и впоследствии попросил там убежища. В Украине пограничников, причастных к инциденту, отстранили от охраны государственной границы.