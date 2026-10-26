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Дата публикации
Категория
Мир
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Украинец перелетел границу с Молдовой на мотопараплане: что произошло дальше

Летательный аппарат зафиксирован в воздушном пространстве Молдовы днем 26 октября, а обстоятельства незаконного пересечения границы сейчас выясняет пограничная полиция.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Гражданин Украины незаконно пересек границу с Молдовой

Гражданин Украины незаконно пересек границу с Молдовой / © Служба информации и безопасности Молдовы

Гражданин Украины незаконно переместил границу с Молдовой на мотопараплане. После задержания он обратился к молдавским властям с просьбой предоставить ему убежище.

Об инциденте 26 октября сообщили Министерство обороны и Пограничная полиция Молдовы.

Мотопараплан.

Мотопараплан.

Центр воздушных операций Национальной армии зафиксировал летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство страны с территории Украины. По данным молдавского Минобороны, мотопараплан залетел в Молдову в 13:13 со стороны Черновицкой области, а в 13:32 его обнаружили недалеко от села Ларга Бричанского района.

Перед этим украинские пограничники сообщили молдавским коллегам о человеке, который незаконно пересекал границу в направлении Черновцы — Ларга.

Молдавские правоохранители начали поиски и примерно в двух километрах от государственной границы обнаружили гражданина Украины, который использовал моторный летательный аппарат типа параплана.

В ходе проверки мужчина обратился с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдовы.

Пограничная полиция страны продолжает расследование незаконного пересечения государственной границы и выясняет все обстоятельства инцидента.

Украинцы уже пытались попасть в Молдову через Днестр

Ранее схожий инцидент произошел 15 октября у молдавского села Голошница. Тогда гражданин Украины пытался переплыть Днестр, а два украинских пограничника во время преследования случайно оказались на территории Молдовы.

В ГНСУ объяснили, что лодка пограничного наряда вышла из строя, после чего из-за мелководья его прибило к молдавскому берегу. После выяснения обстоятельств военных вернули в Украину, а в Молдове из-за инцидента открыли уголовное производство.

Человек, которого преследовали пограничники, остался в Молдове и впоследствии попросил там убежища. В Украине пограничников, причастных к инциденту, отстранили от охраны государственной границы.

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