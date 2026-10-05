Ждать ли эпидемию чумы из России: в Вашингтоне прокомментировали загадочную смерть в Иркутске

Марк Рубио / © Associated Press

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Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Иркутской области России, где после смерти сотрудницы противочумного института десятки человек оказались на карантине. В Вашингтоне пока не считают ситуацию поводом для тревоги, однако продолжают ее отслеживать.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает «Голос Америки».

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«Я не думаю, что это повод для тревоги, но это повод сосредоточить внимание на ситуации и просто продолжать ее отслеживать. Именно это мы и делаем», — сказал журналистам Рубио.

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Представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США также сообщил «Голосу Америки», что Центры по контролю и профилактике заболеваний США совместно с Государственным департаментом и другими ведомствами «внимательно следят за ситуацией».

Ранее Axios со ссылкой на представителя администрации Дональда Трампа сообщал, что Белый дом знает о вероятном случае чумы в России, «следит за вспышкой и оценивает варианты».

Что известно о ситуации в Иркутской области

Сообщения о возможной вспышке появились после смерти молодой сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института.

Официальная причина смерти сотрудницы противочумного института публично не подтверждена. В то же время в российских медиа появилась версия, что женщина могла случайно разбить в лаборатории пробирку с бактерией.

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Эпидемиолог Михаил Фаворов поставил эту версию под сомнение, ссылаясь на высокий уровень защиты персонала таких лабораторий.

Он предположил другой сценарий: болезнь могли сначала неправильно диагностировать из-за проблем с дыханием, из-за чего необходимое лечение антибиотиками могло быть начато с опозданием.

После этого в регионе начали вводить карантинные меры. Российские власти изолировали десятки человек, а глава «Роспотребнадзора» Анна Попова прибыла в Иркутскую область для встреч с местными чиновниками.

По сообщениям российских и независимых медиа, под карантин попали несколько медицинских учреждений Иркутска, в том числе городские больницы №1, №3 и №10, Ивано-Матренинская детская больница и роддом.

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По данным, которые распространялись в медиа, в изоляции находятся около 189 человек: 114 — в одной больнице, 63 — в другой и еще 12 — в самом противочумном институте.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявлял, что речь идет о подозрении на легочную форму чумы, которая может передаваться непосредственно от человека к человеку.

«Если бы среди около 200 контактных лиц уже произошло заражение, первые случаи могли бы проявиться через 2–3 дня из-за короткого инкубационного периода», — пояснил Александрин.

По его словам, легочная чума может передаваться крупными каплями во время кашля, чихания или близкого разговора, однако механизм ее распространения отличается от COVID-19.

Среди характерных симптомов эксперт назвал высокую температуру, озноб, сильную слабость, кашель и одышку.

Российские власти избегают называть диагноз

СМИ обратили внимание, что российские чиновники публично говорят об «опасной инфекционной болезни», не называя ее чумой. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своих заявлениях тоже не называл конкретного диагноза.

По информации местных источников, среди медиков уже открыто обсуждается возможная чума, хотя официально такой диагноз в документах якобы не фигурирует.

Также сообщалось, что жители региона начали активно покупать антибиотики, а в отдельных аптеках возник их дефицит.

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