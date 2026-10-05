Готовятся к транспортному расколу Киева: большие сети срочно меняют правила для работников

Состав (иллюстративное фото)

Реклама

Крупные торговые сети Киева готовятся к возможному ухудшению сообщения между левым и правым берегами Днепра. Компании рассматривают ротацию работников между магазинами, дистанционную работу и совместный доезд на работу.

Об этом пишет Forbes, со ссылкой на опрос «Интерфакс-Украина».

Реклама

В "Фокстроте" уже готовят план временных ротаций. Работников, живущих на одном берегу, а работающих на другом, при необходимости могут переводить в магазины поближе к месту жительства.

Реклама

Для офисных сотрудников компания рассматривает гибридный формат с посещением офиса два-три раза в неделю или полностью дистанционную работу. Также прорабатывается возможность временного перевода части работников за пределы Киева на зимний период.

В Comfy отметили, что офисные работники уже могут работать дистанционно. Большинство сотрудников розничной сети работают в магазинах недалеко от дома, поэтому дополнительные ротации пока не планируются.

Auchan Украина также пытается формировать графики так, чтобы работники работали преимущественно на том берегу Днепра, где живут. Для команд поддержки предусмотрена дистанционная работа.

Кроме того, компания вводит внутренний сервис, который поможет сотрудникам координировать совместный путь на работу.

Реклама

Почему сети готовят резервные сценарии

В начале октября Россия начала атаковать мосты через Днепр в Киеве. 1–2 октября под ударами оказался Южный мост, а 3 октября – Северный.

Из-за повреждений движение отдельными переправами ограничивали или полностью останавливали, что повлекло значительные пробки и усложнило сообщение между двумя берегами столицы.

Городские власти также изменили правила движения мостами во время воздушных тревог. На Южном мосту движение с правого на левый берег ограничивают на 15 минут после объявления тревоги, а на Подольско-Воскресенском мосту движение в обоих направлениях приостанавливают на 15 минут после объявления или отбоя.

Для частичной разгрузки автомобильного сообщения «Укрзалізниця» с 5 по 9 октября запустила 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express между станциями Выдубичи и Дарница. Они курсируют в часы пик - с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00.

Реклама

Новости партнеров